Los artistas pican el anzuelo de un vídeo viral de italianos cantando en su balcón… pero no sus canciones

Italia, el país europeo más afectado por el coronavirus, lleva una semana confinada para prevenir los contagios de esta enfermedad y hace días que su población ha empezado a salir a los balcones para cantar, tocar música y, en definitiva, avivar un poco desde sus casas el panorama de desolación absoluta que viven las calles del país.

Uno de los vídeos de la Italia aislada que más están circulando por internet estos días muestra a un vecindario del pueblo italiano de Salerno cantando a viva voz, e incluso tocando instrumentos en directo. El problema es que algunos usuarios de la red han manipulado este vídeo para hacer que suene en él la canción que ellos quieren, y los montajes se han vuelto igualmente virales, llegando a ojos y oídos de algunos artistas de fama internacional que han picado totalmente en el anzuelo, quién sabe si como producto de la “cabin fever” provocada por el aislamiento social.

El mismo vídeo ha sido compartido por Madonna, Katy Perry, Shawn Mendes o Cheryl Cole. Tantos ellas como él han difundido el breve clip convencidos de haber unido a un remoto vecindario italiano gracias a su música. Un usuario ha declarado: “aspiro a tener la confianza de Cheryl Cole cuando piensa que ‘Fight For this Love’ es una canción lo suficientemente reconocida internacionalmente como para que un pequeño pueblo italiano la cante desde sus balcones”. Llevando la broma más allá como si el montaje no fuera evidente, algunos usuarios han tenido la ocurrencia de manipular el vídeo con canciones de reconocimiento popular algo más improbable como ‘Bitch Better Have My Money’ de Rihanna, ‘Sometimes’ de Britney Spears o ‘Track 10’ de Charli XCX.

A whole neighborhood in Italy is singing “Be Alright” by @ArianaGrande while they’re on lockdown and self-quarantined 👑 #COVIDー19 pic.twitter.com/v66Fr57MrZ — alex | cupcake era (@alextdr8) March 15, 2020

You cannot break the human spirit. We are one in this. ♥️🇮🇹 https://t.co/XOa0rTVNwB — KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2020

Let Us All RISE UP. everywhere around the world!! 🌎 🌍 #irise pic.twitter.com/NJv93kWnWs — Madonna (@Madonna) March 15, 2020

SHAWN REALLY FELL FOR IT HUH, HOW WOULD SOMEONE PLAY THE PIANO THAT LOUD pic.twitter.com/lzlBCda9av — jessie (@mendesfineline) March 15, 2020

A whole neighborhood in Italy is singing “Bitch Better Have My Money” by @Rihanna while they’re on lockdown and self-quarantined 👑 #COVIDー19 pic.twitter.com/OjcdrBNsrY — Manny (@FENTYGEMlNl) March 14, 2020

So beautiful seeing Italians under quarantine united by the power of Britney Spears pic.twitter.com/z3Pp1ZAJl2 — Yann (@yannhatchuel) March 15, 2020

A whole neighborhood in Italy is singing “Track 10” by Charli XCX while they’re on lockdown and self-quarantined. #COVIDー19 pic.twitter.com/P3UiVoiFVH — 𝙫𝙧𝙤𝙤𝙢 𝙫𝙧𝙤𝙤𝙢 (@burnrvbber) March 15, 2020