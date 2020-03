Muere a los 41 años Tres Warren, cantante y guitarrista del dúo Psychic Ills

Según se ha comunicado hace unas horas a través de la página de Facebook del dúo Psychic Ills, su cantante y guitarrista Tres Warren ha fallecido a la edad de 41 años. “Queridos amigos”, dice el texto, “Nuestros corazones están rotos y aesadumbrados con la noticia de que nuestro hermano Tres ha fallecido. Tres era una amante de la música, su alma estaba hecha de ella y él impregnó eso en todo lo que hizo con corazón y pasión. Nos ha cambiado para siempre haberle conocido y el vacío que su marcha nos deja no podrá ser llenado jamás. Queremos daros las gracias por el amor y apoyo que nos habéis brindado estos años. Te queremos, T, y te añoraremos cada día”. No se especifican en el texto las causas del deceso.

Psychic Ills se formaron en 2003 después de que Warren y Elizabeth Hart se conocieran en la Universidad de Texas, estado natal de Tres. De allí se trasladaron a Nueva York para desarrollar su carrera y, tras un par de EPs (en uno de los cuales se incluía, significativamente, un remix de Sonic Boom), en 2006 llegaba su álbum debut ‘Dins‘. Un disco en el que el dúo planteaba sus presupuestos estéticos: guitarras ruidosas e hipnóticas de carácter psicodélico por parte de Warren y bajos pesados combinados con voces brumosas por parte de Hart, con The Jesus and Mary Chain, Spacemen 3 y Mazzy Star como probables referentes y Wooden Shjips o Moon Duo como coetáneos cercanos a su manera de entender el rock.

Tras ‘Mirror Eye‘ (2009), Psychic Ills ascendían en el escalafón fichando por Sacred Bones Records, el sello canadiense que alumbró las carreras de Grimes y Zola Jesus. Su repercusión, por tanto, creció con discos como ‘Hazed Dream‘ (2011) y ‘One Track Mind‘ (2013). Su gran obra maestra llegaría en 2016: ‘Inner City Out‘, que contaba con la colaboración estelar de la mismísima Hope Sandoval en la folkie ‘I Don’t Mind’, fue para muchos uno de los mejores álbumes publicados en 2016. Por ejemplo, para nuestro colaborador Jaime Cristóbal, que lo consideró como el disco más infravalorado, en su opinión, de aquella temporada: “El quinto disco de este grupo neoyorquino es tan alucinante que la colaboración con Hope Sandoval se queda casi en anécdota, y tan rico que la etiqueta de “psicodelia” se queda ridícula. Quizá ‘Cosmic American Music’ se acerque más a la verdad. Son como la mezcla perfecta entre The Jesus & Mary Chain o Jason Pierce y el sonido Americana. O como cuando Primal Scream se ponen yankees, sólo que bien hecho. Un disco redondeado con composiciones de primer nivel”. Desde entonces, Psychic Ills se habían dedicado a actuar por Europa (incluida España) y Estados Unidos, constando como su último concierto un festival en Milwaukee el pasado mes de abril.