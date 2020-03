Rock Nights reivindica el “rock contra el coronavirus” junto a Dorian, Anni B Sweet, Carolina Durante…

Rock Nights, la fiesta rockera de Ibiza (ahora también con desdoble en Madrid), y en concreto su fundador Diego Calvo, ha creado una iniciativa para animar con música rock los días de confinamiento. Se trata de una playlist de hasta 87 canciones en la que han participado con sus propuestas artistas como Marc Ros (Sidonie) Carlos Sadness, Alex de Lucas y Diego (Parrots), Luis Albert Segura (L.A), Fer Pardo (Los Coronas y Sex Museum), Alberto Cantúa (Viva Suecia), Tarque, Ovidi (Los Zigarros), Josu García (Loquillo), Igor Paskual, Nat Simons, Diego Ibáñez (Carolina Durante) Marc (Dorian), Javier Vielba (Arizona Baby),Silvia Superstar (Killer Barbies), Soren Manzoni (Nasty Mondays), David Kano (Cycle), Amable (Razzmatazz), Colin Peters (Rock Nights), Anni B Sweet o el mismo Loquillo.

“La idea ha sido crear una forma de expresión a través del rock, que siempre reivindica la libertad, la pasión y la rebeldía”, comunica Rock Nights en nota de prensa. “Una libertad que nos ha sido robada temporalmente a causa de este virus y que nos hace reflexionar, uniendo nuestras fuerzas con un fin común: mantenernos juntos en esto. Porque si de algo estamos seguros, es de que saldremos de ésta fortalecidos y más unidos que nunca”.

Para la playlist, los artistas participantes han seleccionado libremente canciones que podemos asociar a la crisis del coronavirus desde diferentes ángulos, desde el aburrimiento del confinamiento a la enfermedad en sí, pasando por el anhelo de salir a la calle o incluso por una inquietud más revolucionaria. Así, en la playlist encontramos títulos como ‘Fiebre’ de Biznaga, ‘Boredom’ de Buzzcocks, ‘Lost in the Supermarket’ de The Clash, ‘Transmission’ de Joy Division, ‘Standing Next to Me’ de The Last Shadow Puppets, ‘Crazy’ de Patsy Cline, ‘Vigilantes del espejo’ de Triángulo de Amor Bizarro, ‘Algunos amigos’ de Dorian, ‘Gimme Shelter’ de The Rolling Stones, ‘Autosuficiencia’ de Parálisis Permanente, ‘Bad Feeling’ de Muzz, ‘The Show Must Go On’ de Queen, ‘Pégate a mí’ de Loquillo, ‘A Conspiracy’ de The Black Crowes, ‘Drama West’ de Los Coronas, ‘Working Class Hero’ de John Lennon, ‘Palmar’ de Caloncho, ‘Holding on For Life’ de Broken Bells, ‘Wake Up Alone’ de Amy Winehouse o ‘Tonight the Streets Are Ours’ de Richard Hawley.

Al final del vídeo, el mismo Loquillo recomienda ‘Everybody Loves Somebody’ de Dean Martin, una canción romántica y alegre para “estos días tan duros que nos tocan vivir”. Como veis no es todo rock (sí la mayoría, pero también están The Beach Boys o Electric Light Orchestra, entre muchísimos otros) en esta selección que suma casi 6 horas de música que escuchar en las semanas de cuarentena que aún quedan.