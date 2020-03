Fallece Gabi Delgado-López de la banda pionera alemana D.A.F.

Gabi Delgado-López, miembro fundador de la banda alemana de electropunk D.A.F. (acrónimo de Deutsch Amerikanische Freundschaft, “amistad alemana-americana”), ha fallecido a los 61 años de edad por causas desconocidas. Su compañero de banda, Robert Görl, ha informado del deceso en un breve mensaje de Facebook: “Me enteré hoy que mi amigo y compañero de banda Gabi Delgado falleció anoche”.

Formada a finales de los 70 en Düsseldorf por varios miembros y más tarde reducida a dúo, Deutsch Amerikanische Freundschaft es considerada una de las bandas pioneras de la llamada “electronic body music”, la cual fusionaba elementos de la música electrónica industrial con otros del post-punk en el estilo de Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle o en España Esplendor Geométrico. En su caso, D.A.F. tomaba inspiración también de la “tensión y sexualidad” presentes en la música de Parliament y Funkadelic así como en ‘I Feel Love’ de Giorgio Moroder, y ese componente sexual definió el sonido del grupo y sus directos. D.A.F. fue muy exitosa en Alemania a pesar de que Gabi Delgado-López era cordobés (vivió en el país germano desde los 8 años) y de hecho no llegó a actuar en España hasta el año 2015, y llegó a editar tres álbumes en el sello multinacional Virgin Records: ‘Alles ist gut’ en 1981 y ‘Gold und Liebe’ y ‘Für immer’ en 1982. Antes, su segundo álbum ‘Die Kleinen und die Bösen’, muy bien considerado por la crítica, salió en 1980 en Mute, el sello de Depeche Mode, el cual más tarde reeditó varios de sus álbumes.

Todos estos discos fueron producidos por el influyente productor alemán Conny Plank, una figura fundamental de las escenas del krautrock y la kosmische alemanas que trabajó en obras clave como el debut de Neu! o ‘Autobahn’ de Kraftwerk, y más tarde con grupos de new wave como Eurythmics o Ultravox. Después de sus álbumes de 1982, D.A.F. se separó, y cada uno de sus integrantes editó un álbum en solitario: Delgado-López publicó ‘Mistress’ en Virgin y Görl ‘Night Full of Tension’. A mediados de los 80, el grupo se reunió para lanzar su primer disco enteramente cantado en inglés, ‘1st Step to Heaven’, algo inaudito para este dúo que se había negado categóricamente a cantar en este idioma como crítica a la hegemónica cultura americana. En 2003 salió su último trabajo de estudio, ‘Fünfzehn neue D.A.F.-Lieder’. Os dejamos con el mayor éxito de D.A.F., ‘Der Mussolini’.