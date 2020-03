Lauv: “Me gustaría decir que no me interesan las listas de éxitos, pero la respuesta real es, ¡joder, sí!”

Lauv es uno de esos artistas nacidos en plena era del streaming cuyo éxito en plataformas como Spotify puede describirse con la palabra “monstruoso”. El cantante y compositor estadounidense de origen lituano cuenta sus cifras por los cientos y cientos y cientos de millones y su canción más escuchada se acerca al billón. Es uno de esos artistas que están marcando una generación. Después de escribir ‘No Promises’ de Cheat Codes y Demi Lovato (500 millones de streamings) o ‘Boys’ de Charli XCX, Lauv ha arrasado por su cuenta con ‘I Like Me Better’, ‘i’m so tired’ con Troye Sivan o ‘fuck, i’m lonely’ con Anne-Marie y su primer disco oficial, ‘~how i’m feeling~’, el cual incluye estas dos últimas canciones, acaba de entrar en el top 16 del Billboard Hot 100. Nos atiende vía llamada para hablarnos de su disco, sus inicios o su relación con la fama y con sus fans.

¿Cómo llevas la cuarentena?

Estoy en mi casa en Los Ángeles. Me siento afortunado de compartirla con dos amigos y de poder hacer música con ellos.

Es mejor mantenerse entretenido.

Desde luego. ¿Tú como lo llevas?

Lo llevo bien. Vivo con varias personas, así que nunca nos aburrimos.

Eso está guay.

Tu disco acaba de salir. ¿Cómo recuerdas el día de lanzamiento? ¿Qué hiciste?

Cuando salió, fue divertido porque mi equipo y yo estábamos sentados en mi habitación de hotel y simplemente nos quedamos en plan “pues nada, ya ha salido”. Fue un poco decepcionante (ríe). Pero a la vez recuerdo sentir que era la primera vez en mucho tiempo que podía respirar tranquilo.

Empezaste a componer con 13 años. ¿Qué música te inspiró a dedicarte a ella profesionalmente?

Cuando empecé era la época de MySpace, me encantaban todos esos artistas indie que lo petaban entonces… Luego descubrí a John Mayer, Coldplay… y también pasé por una fase emo/screamo bastante grande (ríe). Me inspiraron un montón de cosa diferentes.



¿Qué recuerdas de tus primeros años componiendo y produciendo?

De pequeño componer era mi refugio cuando me sentía aburrido y solo. Recuerdo estar sentado en mi cama y empezar a componer mis primeras canciones… Aquella fue una experiencia nueva para mí y nunca lo olvidaré. De ahí me empecé a aficionar cada vez más a la música y hoy en día lo es todo para mí.

Entonces pasaste a escribir para otros artistas.

Con 18 años quería escribir para otros artistas y de hecho es lo que hice durante dos años sin éxito. No fue hasta que publiqué mi primera canción como Lauv que empecé a hacerlo en serio.

¿Cómo fueron tus primeros días en el mundo de la composición?

Fue una época surrealista. Al poco de mudarme a Los Ángeles, componía una canción y mi equipo me informaba de que tal o cual artista, por ejemplo Jason Derulo, quería cantarla. Me parecía una puta locura. Me costó asimilarlo porque llevo muchísimo tiempo haciendo música y todo aquello ocurría de repente…

“La intención del disco ha sido unir todos los diferentes aspectos de mi personalidad en un único lugar”

¿Ha sido determinante en tu carrera el apoyo de tu familia?

Mi familia siempre me ha apoyado. Mis dos hermanas por ejemplo tocaban música hace años y por eso saben lo importante que es para mí dedicarme a esto. Obviamente siempre ha existido la posibilidad de que no la música no fuera a funcionar, me pedían que pensara en un plan alternativo, pero yo respondía que esto es lo único que quiero hacer.

Tu disco tiene 21 canciones. Evidentemente no te ha preocupado que tus fans puedan digerir tal cantidad de música…

Me olvidaba de lo largo que era. En principio iban a ser 15 canciones pero no podía ajustarlo, tenían que estar todas.

Debes estar orgulloso de todas ellas si están en el álbum.

Sí, todas ellas tienen un “vibe” diferente. Esa es de hecho la intención del disco, unir todos los diferentes aspectos de mi personalidad y mis diferentes maneras de componer como artista en un único lugar.

¿Ha sido importante para ti que el álbum mantuviera un buen “flow”? Es bastante fácil de escuchar para ser tan largo…

El disco no cuenta una historia continua, pero era importante para mí que empezara con ‘Drugs & The Internet’, porque es la canción que asocio al inicio de esta nueva etapa en mi vida; y que terminara con ‘Modern Loneliness’ porque encapsula algo que he sentido durante mucho tiempo. La secuencia del resto de canciones responde a lo que mejor me sonaba al escuchar una canción después de otra.

¿De qué canción del disco estás más orgulloso?

De ‘Modern Loneliness’ porque expresa algo que he sentido durante mucho tiempo pero que nunca he sido capaz de articular. Con la tecnología y las redes sociales estamos cada vez más conectados, pero eso a veces nos priva de crear relaciones reales y de establecer una intimidad real con las personas, y por eso nos podemos llegar a sentir incluso más solos.



La portada del disco muestra cinco representaciones de tu personalidad. ¿Cuál te inspira más a la hora de escribir? ¿Eres de los que están más inspirados cuando están tristes?

Solía estar más inspirado cuando estaba triste, pero ahora soy capaz de escribir desde cualquier lugar. El disco tiene canciones divertidas, existenciales; canciones de amor, rupturas, incluso alguna bastante boba… Siento que ahora soy capaz de escribir desde lugares muy diferentes, lo cual es muy liberador. Mi proceso es más libre.

¿Crees que pensar demasiado una canción perjudica el proceso creativo?

Sin duda. Antes daba muchas vueltas a las canciones, no me dejaba llevar y me costó llegar a ese punto de escribir lo primero que me pasara por la cabeza sin importarme el resultado. De ahí suelen salir las mejores canciones.

“Me gustaría decir que el éxito no me interesa pero, en el fondo, la respuesta real es “¡joder, sí!””

¿Cómo trabajas en el estudio? ¿Traes tus maquetas hechas y luego las trabajas con tus productores? ¿Ellos producen bases sobre las melodías y letras que tú les presentas?

Cada canciones es diferente. La mayoría de veces las canciones salen de la nada. El estribillo de ‘Modern Loneliness’ se me ocurrió en el coche mientras conducía. El beat de ‘fuck, i’m lonely’ lo compuse en un aeropuerto y la canción salió poco después. Lo mejor del proceso creativo es que nunca sabes en lo que se va a convertir una canción. Hay que estar abierto a todo.

‘I Like Me Better’, tu canción más popular, tiene una cantidad de streamings grotesca. En Spotify va a por el billón. ¿Te interesan las listas de éxitos?

Me gustaría decir que no pero, en el fondo, la respuesta real a esta pregunta es “¡joder, sí!”. Pero desde fuera digo que me dan igual (ríe).



El éxito es adictivo.

Sí, todo esto de los followers, los streamings, las ventas… es adictivo para el ego, pero no suelo pensar en ello demasiado. Simplemente hago la música que me gusta.

¿Cómo llevas la fama?

Con la fama puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. Nah, estoy de coña (ríe). En mi caso no es una locura, no soy Justin Bieber, puedo salir a la calle sin problema. En todo caso, la música me ha hecho ser más consciente de que dispongo de una plataforma para hacer cosas buenas. Antes era inmaduro y solo pensaba en mí mismo, pero ahora tengo la posibilidad de ayudar a la gente.

Desde tu perspectiva, ¿cómo se ven Hollywood, las galas de premios, etc.?

Prefiero estar en mi mundo, salir con mis amigos, hacer música… Yo no hago todas esas “cosas”. Me aburren.

“Drake me parece el mejor letrista de su generación”

¿Qué opinas de tu fandom? He leído que para ti ha sido incómodo alguna vez hacer “meet and greets” por los encuentros tan intensos que has tenido con tus fans.

Mis fans son gente muy emocional y por eso conectamos. Tenemos una relación muy emocional e intensa. Y conmigo son súper respetuosos en público, no son ese tipo de fans que se te acercan y te ponen el móvil en la cara. Algunos me han dicho que mi música les ha ayudado a superar su primera ruptura o una depresión, y ahora algunos de mis fans y yo incluso somos amigos. A veces se ríen de mí en mi cara y es muy divertido. Es como una amistad en la que bromeamos los unos con los otros.

¿Con qué artistas colaborarías en el futuro?

Con Coldplay Drake. Como compositor, Chris Martin me inspira enormemente, hace unas canciones muy hermosas y viscerales, y con su música conecto a un nivel espiritual. Por otro lado, Drake me parece el mejor letrista de su generación.

¿Qué música estás escuchando actualmente?

Me encantan ’21’ de Gracie Abrams y ‘To Die For’ de Sam Smith. También estoy emocionado por escuchar el nuevo álbum de The Weeknd, soy muy fan de él.