Bob Dylan publica una canción más larga que ‘Desolation Row’ y ‘Highlands’

Bob Dylan ha sorprendido hoy a sus seguidores con un tema de casi 17 minutos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Se llama ‘Murder Most Foul’ y es la primera canción original que el artista publica desde hace 8 años, cuando editaba ‘Tempest‘. Después, como sabemos, sí ha publicado varios álbumes de versiones, en concreto ‘Shadows in the Night‘ (2015), ‘Fallen Angels‘ (2016), y ‘Triplicate‘ (2017).

Que Bob Dylan puede llegar a ser de canción larga, muy larga, es algo que ya sabíamos. Una de sus obras maestras, ‘Highway 61 Revisited’, de 1965, se cerraba con la icónica ‘Desolation Row’, que se extendía más allá de los 11 minutos. Su gran disco de regreso en 1997 ‘Time Out of Mind’ se cerraba con un tema de más de 16 minutos llamado ‘Highlands’, y el corte titular del mencionado ‘Tempest’ rondaba los 14 minutos. De hecho se han escrito varias selecciones sobre cuáles son “las mejores canciones largas de Bob Dylan” o sobre cómo algunas canciones de Bob Dylan son “más grandes cuando pasan de los 10 minutos”.

A falta de comprobar qué lugar ocupa este tema de 17 minutos en la discografía de Bob Dylan, cuando estemos alejados de toda la emoción “New Music Friday”, sí sabemos ya que ‘Murder Most Foul’, además de ser un retrato del asesinato de JFK, contiene un sinfín de referencias. Bob Dylan sugiere que “suenen” o “se representen” una serie de cosas y entre ellas aparecen decenas de nombres de artistas y de obras, de ‘Another One Bites the Dust’ a Nat King Cole, pasando por “Lindsey y Stevie Nicks”, entre otros muchos ya disponibles en Genius. Además, Bob Dylan ha declarado que esta canción ya la tiene hace tiempo y que cree “que nos puede resultar interesante”. “Manteneos a salvo”, dice en lo que ahora parece una referencia a la crisis del coronavirus.