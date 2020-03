La adicción a una canción de Glass Animals que habla de ser adicto a una relación tóxica

Glass Animals son una de esas bandas de “pop arty” que podemos alinear con gente como Wild Beasts, Django Django, These New Puritans o Everything Everything. Lo hemos visto en álbumes como ‘Zaba’ (2014) y ‘How to Be a Human Being’ (2016), el primero conteniendo su macrohit ‘Gooey’, con casi 200 millones de reproducciones en Spotify, y el segundo nominado al Mercury Prize gracias a la pegada de temas como ‘Life Itself’ o ‘Youth’.

Su tercer álbum no está fechado aún -y mucho menos ahora-, pero sí hemos conocido un par de sencillos sueltos. A finales de 2019 nos llegaba un ‘Tokyo Drifting’ con el rapero Denzel Curry que funcionaba realmente bien, y ya este 2020 vuelven al redil con un tema llamado ‘Your Love (Déjà Vu)’, que ha conquistado las emisoras alternativas y de rock en Estados Unidos, y para el que acaban de publicar un videoclip.

‘Your Love (Déjà Vu)’ es la típica canción machacona de Glass Animals, muy bailable a su manera, aquí con un fondo de desamor que encierra cierto poso cómico detrás de la tragedia. La letra comienza hablando de una llamada de teléfono que no queremos coger porque sabemos que nos va a hacer más daño, apuntando a un último polvo con alguien con quien hemos roto, y que va a dejarnos trastocados: “Cierro los ojos, llamas pero cuelgo el teléfono / Ya conozco tu estilo / Sé que quieres una noche más”. El estribillo habla de un “hit and run”, específicamente de que esa persona “se marcha en cuanto termina”.

Sin embargo, Glass Animals durante una entrevista han hablado de una visión más amplia del texto de esta canción. “No es necesariamente sobre una relación romántica, puede ser con un familiar o un amigo. Una relación que sabemos a algún nivel que va a romper nuestros corazones. Dejamos que esa persona vuelva a nuestra vida una y otra vez y siempre termina igual (…) Quizá porque es más fácil dejarlo pasar y no establecer fronteras, quizá porque piensas que te mereces ser infeliz, quizá porque encuentras confort en el caos. Esta canción es sobre ser adicto al caos”.



