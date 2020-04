Muere a los 52 años Adam Schlesinger de Fountains of Wayne y Ivy, a causa del coronavirus

Tras varias informaciones algo confusas sobre el estado de salud de Adam Schlesinger, fundador de los grupos Fountains of Wayne y Ivy, entre otros, hace unas horas se ha confirmado su fallecimiento derivado de complicaciones de salud tras contraer el COVID-19. El abogado de Schlesinger ha confirmado su muerte a Rolling Stone, después de que hubiera trascendido su ingreso en un hospital neoyorquino asegurando que se le había inducido al coma, cosa que el letrado desmintió. Sí indicó que estaba conectado a un respirador y sedado. Tenía tan solo 52 años.

Schlesinger se dio a conocer como integrante del trío Ivy, establecido en Nueva York a mediados de los 90 y completado por la pareja formada por Andy Chase y Dominique Durand. En este proyecto, de fama creciente, desarrolló su talento para un pop elegante y sereno. Paralelamente, Schlesinger fundaba Fountains of Wayne, proyecto en el que daba rienda suelta a una faceta más power pop y que, en la estela de grupos como Weezer, reivindicaba la Nueva Ola de The Cars, cosechando bastante éxito en círculos alternativos. Pero su mayor logro profesional le llegaría como compositor de canciones para películas y series de TV. En el primer caso, especialmente con la archiconocida ‘That Thing You Do!’ para la película de mismo título protagonizada por Tom Hanks –en España se llamó ‘The Wonders’, como el grupo que, inspirado en The Beatles, cantaba ese tema–. Con ella estuvo nominado tanto al Oscar como al Globo de Oro a la Mejor canción original en 1997.

