Fallece a los 81 años Bill Withers, autor de ‘Ain’t No Sunshine’, ‘Lovely Day’ y ‘Lean on Me’

The Associated Press informa hoy de la muerte, a los 81 años, de Bill Withers, debido a complicaciones cardiovasculares. Uno de los artistas de soul y R&B más queridos e influyentes, Withers firmó clásicos inmortales de este género como ‘Ain’t No Sunshine’, ‘Lovely Day’ o ‘Lean on Me’ que siguen siendo escuchados masivamente hoy en día. Precisamente ‘Lean on Me’ ha adquirido una nueva revelancia en Estados Unidos durante la pandemia al ser versionada por personal sanitario y artistas.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido marido y padre”, ha expresado la familia de Withers en un comunicado. “Un hombre solitario con un corazón que buscaba conectar con el mundo, y que con su poesía y su música, habló honestamente con la gente y nos conectó los unos a los otros. Por muy privadamente que viviera su vida junto a su familia y allegados, su música pertenece al mundo”.

De la mano de Sussex Records, Withers publicó su primer disco en 1971, un ‘Just As I Am’ que incluía la mencionada ‘Ain’t No Sunshine’, el mayor éxito del álbum a pesar de que originalmente fue editada en la cara B del single ‘Harlem’n. Con su segundo álbum, ‘Still Bill’, editado al año siguiente, Withers volvió a triunfar gracias al éxito de ‘Lean on Me’, ‘Who is He (and What Is He to You)’ y ‘Use Me’ y, más tarde, el artista compondría la mítica ‘Lovely Day’. Entonces, Sussex Records entraría en quiebra y Withers ficharía con Columbia Records, multinacional con la que terminaría desencantado por el control que ejercía sobre su trabajo.

Por esta razón, Withers solo seguiría publicando álbumes hasta mediados de los años 80, pero su música continuaría siendo escuchada en décadas posteriores. Esta ha sido utilizada en multitud de películas (incluso inspiró una, ‘Lean on Me’), versionada por artistas como Barbra Streisand, Michael Jackson, Aretha Franklin, Tom Jones, Linda Ronstadt, Paul McCartney o Sting y sampleada por otros como Blackstreet (‘No Diggity’)’, Black Eyed Peas (‘Bridging the Gap’) o Kendrick Lamar (la desconocida ‘I Do This’). La influencia de Withers es perceptible hoy en día en el sonido de artistas de soul contemporáneo como Michael Kiwanuka, Alicia Keys, Macy Gray, Jamie Woon o Gabriel Garzón-Montano. Os dejamos con sus tres grandes clásicos.