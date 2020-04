¿Cuándo volverá a haber conciertos en España? Los expertos opinan en El País

Con el número de fallecidos diarios y de contagios diarios por COVID-19 en remisión en España, empiezan a aparecer artículos que plantean cómo volverá el país a la normalidad tras el estado de alarma y tras el confinamiento. Este domingo el diario El País ha realizado un reportaje anticipando cómo podría ser el regreso a la vida normal a partir del día 26 de abril -el gobierno no descarta prórrogas más allá- preguntando a varios expertos.

Sobre la mesa se ha puesto el tema de los conciertos, pues a nadie se le escapa que las actividades en espacios cerrados para más de 1000 personas fueron las primeras en caer junto con el cierre de escuelas, institutos y universidades. Por tanto, parece seguro que serán las últimas en volver, y no parece que vaya a ser el mes que viene. Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha opinado: “Con las congregaciones sociales sería ultracauteloso y no las permitiría o alentaría en todo el mes de mayo, porque hay un riesgo de amplificación de la enfermedad, y es lo que queremos evitar”.

Por su parte, Jose María Martín Moreno, catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Valencia, añade que “seguro que volveremos a disfrutar de conciertos, festivales y eventos deportivos multitudinarios”, pero cree que se deberán tomar medidas que hasta ahora no eran habituales, como “aforos menos densos, con asignación de asientos y medidas de higiene que involucren también al propio público”.

Fernando Rodríguez Artalejo, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, ha reconocido que “hay negocios en los que si se limita mucho el aforo no son rentables”, concluyendo que “habrá que poner en una balanza esto con la seguridad para encontrar el equilibrio”.

En España, de momento varios festivales programados para abril y mayo, como SanSan, Primavera Sound y Tomavistas, han sido retrasados a finales de verano o incluso a octubre. Falta por ver por tanto qué pasará con los de junio y julio, pero al problema de que no se consientan o se recomienden las grandes concentraciones de gente, y los eventos pierdan rentabilidad al tener que reducir sus aforos, hay que sumar el problema del cierre de fronteras para los artistas internacionales, teniendo en cuenta que Reino Unido y Estados Unidos ni siquiera han llegado al pico de contagios. The Killers, que recientemente estrenaban single, anunciaban una gira mundial que tendría lugar “solo si el coronavirus lo permitía”. Comenzaba en mayo y de momento no está cancelada, pero otros, como Dua Lipa y Justin Bieber, han pospuesto nada menos que hasta 2021.