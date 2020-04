David Bowie reflexiona sobre su futuro en el primer fragmento oficial de ‘Stardust’

Este año iba a estrenarse ‘Stardust’, una nueva película sobre David Bowie que documenta el nacimiento de su alter ego Ziggy Stardust, el lanzamiento de su icónico disco de 1972 ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’ y los primeros pasos del artista británico en Estados Unidos. Sin embargo, tras el aplazamiento del Tribeca Festival debido a la crisis sanitaria, la película, ambientada en concreto en el año 1971, cuando Bowie cuenta 24 años, sigue sin fecha de estreno.

De momento lo que ha llegado a Youtube es el primer fragmento de esta película, que no será un biopic, como su director Gabriel Range no ha dejado de insistir. El clip muestra a Bowie, interpretado por el actor Johnny Flynn, hablando sobre su futuro en Estados Unidos con su publicista, Ron Oberman, interpretado por Marc Maron. Bowie no tiene claras las posibilidades de su álbum ‘The Man Who Sold the World’ en Estados Unidos ni del éxito de su gira, y su publicista le responde que es un “gran disco” pero que el sello “no sabe cómo venderte” y que “vas a ser la mayor puta estrella en América”.

Sobre la cinta, el director ha dicho: “Mi intención ha sido hacer una película que sobre lo que lleva a alguien en convertirse en artista, lo que realmente les lleva a crear su arte”. Duncan Jones, hijo de David Bowie, ha aclarado que la familia del músico no ha participado en la película.