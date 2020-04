Lo has visto en los medios generalistas, en las redes sociales, seguramente alguien te lo haya pasado por Whatsapp… Paulina Rubio vuelve a ser noticia por liarla en un lugar. En este caso, su casa.

Este fin de semana la autora de la gran ‘Ni una sola palabra’ ha hecho un directo en Instagram con sus fans, y el comportamiento que ha mostrado frente a la cámara ha sido cuanto menos peculiar. Un vídeo viral recopila las escenas más inusuales de esta comparecencia y esta es la transcripción que sale: “Me uno a esta causa, yo me quedo en causa. Yo me quedo en casa. Bueno, help coronavirus. Muy contenta, emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, le mando un beso muy grande”.

Después el directo de Instagram “me oyen, me escuchan” de la mencionada Thalía, probablemente el mejor de la historia, la reciente aparición de Paulina en esta red social vuelve a ser un ejemplo icónico de lo absurdo de la condición humana. Muchos se reirán de ella, pero yo ya me sé el discurso “help coronavirus” de memoria, que ya es más de lo que puedo decir de muchas canciones que salen cada viernes. ¡Arriba Paulina!