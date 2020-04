Anna Andreu / Els mals costums

Tras despuntar hace unos años como mitad del dúo de folk-rock Cálido Home, la cantautora catalana Anna Andreu ha publicado su primer disco en solitario. ‘Els mals costums’ es una bonita colección de miniaturas folk interpretadas en catalán que versan sobre el amor, la memoria y el paso del tiempo desde un punto de vista tan costumbrista como poético.

Producido por Jordi Matas (miembro y productor de Ferran Palau y de El Petit de Cal Eril, entre otros) y con la participación a la batería de la violinista Marina Arrufat, ‘Els mals costums’ se abre con el single ‘Torrent sanguini‘, un tema que habla de “horas azules” y “corrientes marinas” pero que desprende un sabor más norteamericano que mediterráneo, como todo el disco. Si el fondo folk-rock de esta canción recuerda a gente como Kurt Vile, la voz de Anna Andreu posee un timbre folclórico, ancestral, que la emparentan neceseriamente con artistas como Maria del Mar Bonet o Cecilia, y que Refree ya está tardando en producir. Con la producción adecuada, el hipnótico folk nocturno de ‘El que no som’, que cierra el álbum, sonaría sobrenatural. Dicho de otra manera, Anna Andreu puede ser una estrella.

De momento, lo que ofrece ‘Els mals costums’ es una modesta colección de canciones que beben sutilmente de estilos como el jazz o el soul, entre las que emerge de vez en cuando un teclado onírico, pero en las que prevalece la personalidad de una letrista que suena inspirada en la belleza de la poesía catalana. Es un goce leer letras como la de la balada ‘El part’, que describe eso, un parto, la llegada de una “criatura nueva” que “hendía a la madre de un grito”, o la de ‘El crit al cel’, que reflexiona sobre el paso del tiempo: “hace tiempo que no llueve demasiado, y los padres se hacen viejos, quizá no haya valido la pena ser una mujer de provecho”. Entre el ánimo tranquilo de ‘El desfici’ y la ternura arrebatadora de ‘La riuada’, Anna Andreu nos descubre en ‘Els mals costums’ un mundo rico que no necesita artificios.

Califcación: 7/10

Lo mejor: ‘Torrent sanguini’, ‘El crit al cel’, ‘La riuada’

Te gustará si te gusta: Maria Arnal i Marcel Bagès, The New Raemon, Sílvia Pérez Cruz, Tulsa

Youtube: vídeo de ‘Torrent sanguini’