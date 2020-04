Sondre Lerche vuelve a ser quien era con el exuberante glam-pop existencial de ‘You Are Not Who I Thought I Was’

Después del oscuro disco post-divorcio ‘Please‘, ‘Pleasure’ suponía un considerable giro estilístico en la ya larga carrera de Sondre Lerche, introduciendo un componente de electrónica retro, casi tecnopop. Así que, aunque un año después entregara una versión desnuda de esas mismas canciones que además le llevaron a una extensa y exigente gira, había como poco curiosidad por ver hacia dónde nos llevaría el noruego en su próximo trabajo. Afortunadamente para los fans de su faceta más cercana al tweepop –la de ‘Sondre Lerche‘, por ejemplo–, parece que en ‘Patience’, anunciado para el próximo 5 de junio, Lerche vuelve a ser quien era. [Foto exterior: Jen Steele.]

Al menos eso nos invita a pensar el primer single del disco, ‘You Are Not Who I Thought I Was’. Una canción presidida por un riff de guitarra eléctrica muy Marc Bolan y unas cuerdas despampanantes, mientras el cuerpo de la canción está conformado por un agitado ritmo de congas, un bajo funky y una guitarra acústica. Es el caldo de cultivo perfecto para una melodía que poco a poco se va revelando como una de las más seductoras que le recordamos.

Tras su apariencia sonora tirando a luminosa, su ambiguo título condensa una letra que reflexiona sobre cómo nuestra personalidad evoluciona a lo largo de la vida incluso cuando creíamos conocernos perfectamente, quizá inspirada también por la nueva vida que ha emprendido en Los Ángeles después de diez años viviendo en Nueva York. Así, partiendo de la idea de “qué pasaría si hubiera más versiones nuestras por ahí, espiando a nuestro yo percibido como auténtico”, el clip que ha dirigido Jon Danovic para la canción presenta a Sondre espiándose a sí mismo, observándose y persiguiéndose a cualquier paraje por remoto que parezca.

Aunque todo apunte a un regreso a su yo más reconocible y haya sido grabado en Noruega con su equipo de músicos y productores habituales, lo cierto es que el punto de partida de ‘Patience’ es bastante insólito en su carrera. Porque, según Lerche, está inspirado, por la música ambient y su nueva pasión: correr. En nota de prensa, explica que aunque en su vida nunca había hecho algo “remotamente atlético”, descubrió en ello una nueva manera de ir, paradójicamente, más despacio, algo que necesitaba tras la intensa gira de ‘Pleasure’. “He estado corriendo mucho, y escucho principalmente música abstracta que me ayuda a perder el sentido y la estructura cuando corro, lo que yo llamo “música paciente”. En el tracklist revelado, cabe destacar el tema ‘Put the Camera Down’, que ha compuesto con el influyente Van Dyke Parks.

Tracklist de ‘Patience’:

1. Patience

2. I Love You Because It’s True

3. You Are Not Who I Thought I Was

4. There Is No Certain Thing

5. Are We Alone Now

6. That’s All There Is

7. Put The Camera Down

8. Why Would I Let You Go

9. I Can’t See Myself Without You

10. Don’t Waste Your Time

11. Why Did I Write The Book of Love

12. My Love Is Hard To Explain



