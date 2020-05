Porridge Radio / Every Bad

Porridge Radio es un cuarteto de Brighton liderado por la autora Dana Margolin, de sonido afín a bandas más bien americanas como Sonic Youth y cercana al trabajo de cantautoras versátiles como Torres. Los golpes de adrenalina lanzados en temas como ‘Sweet’ les sitúan en la estela de la exbanda de Kim Gordon, pero los detalles les hacen sonar mucho más pop: ‘Don’t Ask Me Twice’ termina en plan Smiths, los teclados a menudo les acercan a la new-wave, algún tímido arreglo de cuerda a The Vaselines e incluso el timbre de Dana suena cercano a otro “Smith”, en concreto el líder de The Cure. En este segundo álbum llamado ‘Every Bad’ cabe hasta un coqueteo con el Autotune en ‘(Something)’, una coda del inmediatamente anterior en la secuencia, ‘Circling’, en principio ideada como su coro de fondo.

Los textos se inspiran en la desidia post-adolescente y por ejemplo ‘Sweet’ fue escrita abiertamente influida por ‘Melodrama’ de Lorde, solo que aquí tratan de hacer de la repetición ad nauseam una especie de metáfora de su propio aburrimiento frente al mundo. “Estoy muerta de aburrimiento, discutamos” es el estribillo repetido hasta la saciedad del single ‘Born Confused’. “No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé” es el estribillo de ‘Don’t Ask Me Twice’. “Estoy desperdiciando mi vida, estoy desperdiciando mi vida, estoy desperdiciando mi vida” se dice en ‘Long’. Y así hasta que el álbum se cierra con el mantra “no hay nada en el interior, no hay nada en el interior, no hay nada en el interior” de ‘Homecoming Song’.

Porridge Radio terminan siendo víctimas de su propia desgana: su música suena demasiado trágica para los objetivos tan bajitos que se han puesto líricamente, pues la conclusión que queda cuando acaba ‘Every Bad’ es que a nadie en esta banda le ha pasado absolutamente nada digno de mención. Ha de ser la gracia del asunto, que la banda suene sufrida y alienada, ahogada en un vaso de agua, por la absoluta nada. La ironía les lleva también a titular ‘Pop Song’ la canción menos pop y más aburrida del disco, mientras más complicado se hace intentar adivinar qué les ha llevado a llamar un tema “Sobrinos”. Un disco disfrutable en las melodías cuando no se atiende a su afectado fondo, muy perjudicado por el hype que lo rodea: ha sido puntuado con un 10 sobre 10 por el NME y Porridge Radio se reconocen en la afirmación -del prestigioso Everett True- de que son “la mejor banda del mundo”. ¿Será otra ironía?

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Give/Take’, ‘Born Confused’, ‘Sweet’

Te gustará si te gusta: Torres, Sonic Youth, Savages, The Vaselines

Youtube: Vídeo de ‘Give/Take’