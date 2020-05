nostalgia.en.los.autobuses, nuevo proyecto de David Ruiz de La M.O.D.A. presenta ‘delfines’ con Refree

Que durante el confinamiento iban a surgir nuevos proyectos musicales estaba más o menos claro desde el principio y uno de ellos es el de David Ruiz, líder de La Maravillosa Orquesta del Alcohol.

El grupo trabajaba con Raül Refree en su nuevo trabajo discográfico, pero el coronavirus ha paralizado su producción, de modo que Ruiz ha decidido, por su cuenta, componer un puñado de canciones que presenta con el alias de nostalgia.en.los.autobuses. Son un total de cinco canciones precisamente producidas por Refree desde la distancia que irán saliendo cada lunes a partir de hoy 4 de mayo, y finalmente agrupadas en un EP llamado ‘2.0.2.0.’.

La primera de ellas es ‘delfines’ y ya está disponible. Su carácter acústico es evidente desde el segundo cero, pero Ruiz explica que su intención ha sido otorgar a sus canciones una “filosofía acorde al confinamiento”. El artista ha contado a MondoSonoro que ha buscado “por un lado, que los arreglos pudieran expresar la rareza de este momento vital y, por otro, que todos los sonidos utilizados estuvieran construidos por el propio productor”.

Sin sorpresas, ‘delfines’ lleva la marca de sus dos artífices. Por un lado, la voz intensa de David Ruiz sigue intacta en una canción igualmente intensa que incluye frases como “yo solo aspiro a que me mires en silencio, no lo olvides”. Por otro lado, estamos ante una composición de marcado carácter ambiental en su instrumentación (guitarras, teclados) que remite a varios trabajos recientes y no tan recientes del autor de ‘Els invertebrats’.