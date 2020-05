Fallece Little Richard a los 87 años

Little Richard, uno de los grandes pioneros del rock ‘n roll y también una de sus figuras más influyentes, ha muerto a los 87 años, ha confirmado su hijo a Rolling Stone, aunque citando causas desconocidas.

Conocido por sus explosivas actuaciones y por su aspecto andrógino y extravagante, Little Richard firmó durante los años 50 algunas de las canciones de rock ‘n roll más recordadas, empezando por una archiconocida ‘Tutti Frutti’ que sería versionada ya entonces por Elvis Presley y los Beatles, los cuales interpretaron varios de sus temas. Otros de los grandes éxitos de Little Richard fueron ‘Good Golly Miss Molly’, ‘Long Tall Sally’, ‘Lucille’ o ‘Rip it Up’, y su debut de 1957 ‘Here’s Little Richard’ se considera uno de álbumes más importantes del rock ‘n roll original.

La influencia en la música de aquel muchacho de Macon, Georgia llamado Richard Wayne Penniman que triunfaría a lo grande al margen del apoyo de su familia, que condenó su homosexualidad hasta el punto de expulsarle de su casa a los 13 años, fue más allá de las versiones que realizaron de sus canciones, además de Elvis y los Beatles, artistas como Buddy Holly, Everly Brothers, Creedence Clearwater Revival o los Scorpions. Fue transversal. Pocos artistas de la historia del pop emularon tan abiertamente a Little Richard sobre el escenario como Prince, y de hecho el autor de ‘Tutti Frutti’ afirmó en 1989 que Prince era “el Little Richard de su generación”. Más adelante, el sonido de Little Richard empaparía el trabajo de grupos como Deep Purple, AC/DC o Metallica, su espíritu en el de “performers” como André 3000 de Outkast, y tanto Bruno Mars como Chris Cornell reconocerían a Little Richard entre sus influencias más tempranas.