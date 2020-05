Run The Jewels detallan ‘RJT4’, con colaboraciones de Pharrell, Mavis Staples, Zach de la Rocha…

El-P y Killer Mike han formado uno de los combos de hip hop más demoledores de la pasada década, con tres notables discos de rap audaz, duro y comprometido. Run The Jewels saludan a los 20 con un nuevo disco que perseguirá afianzar esa posición. Siendo fieles a su carrera, se titula ‘RTJ4’ y se edita el próximo 5 de junio con una nueva versión de su icónica imagen de dos manos haciendo gestos de pistola y puño, respectivamente, esta vez sobre fondo fucsia. En esta ocasión incluye, además, una cohorte de colaboradores que participan en el disco.

Además de Greg Nice (de Nice & Smooth) y DJ Premier, que participan en el pegadizo single ‘Ooh La La’, nombres de la talla de Mavis Staples y Josh Homme de Queens Of The Stone Age (unidos en ‘Pulling the Pin’), el rapero 2 Chainz, en ‘Out of Site’ o Pharrell Williams y Zach de la Rocha de Rage Against The Machine (ambos juntos en ‘JU$T’). De hecho, esta última colaboración tenía todo el sentido, pues Run The Jewels ejercerían de teloneros en la (no por todos) esperada gira de regreso de RATM, pospuesta definitivamente a 2021. Los fans del cine de los 80 quizá ardan ya en deseos de saber qué esconde un título como ‘Goonies VS E.T.’. Os dejamos con ‘Ooh La La’ y la obertura ‘Yankee and the Brave’, lanzados como adelantos.

Tracklist de ‘RTJ4’:

01. ‘Yankee and the Brave (ep. 4)’

02. ‘Ooh La La’ [ft. Greg Nice and DJ Premier]

03. ‘Out of Site’ [ft. 2 Chainz]

04. ‘Holy Calamafuck’

05. ‘Goonies VS E.T.’

06. ‘Walking In the Snow’

07. ‘JU$T’ [ft. Pharrell Williams and Zack de la Rocha]

08. ‘Never Look Back’

09. ‘The Ground Below’

10. ‘Pulling the Pin’ [ft. Mavis Staples and Josh Homme]

11. ‘A Few Words for the Firing Squad (radiation)’