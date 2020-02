“Rage Against The Who??”: los fans del festival de Reading & Leeds se preguntan quién es ese cabeza de cartel “gótico”

Una de las noticias musicales de este 2020 es el regreso a los escenarios (por el momento solo ahí) de Rage Against The Machine. O eso queríamos creer algunos, que les vimos ocupando el espacio de uno de los grupos de rap-rock más exitosos de los años 90 y que llevaban 20 años ya en barbecho. Pero no, parece que esas dos décadas han abierto brecha y hay toda una generación que ignora del todo quiénes son los autores de “Que me chupes la polla” ‘Killing In the Name’.

El asunto se ha destapado cuando el histórico festival británico de Reading & Leeds ha anunciado a la banda de Zach de la Rocha y Tom Morello como nuevos cabezas de cartel, tras confirmarse previamente a Stormzy y Liam Gallagher. Pese a que tradicionalmente este evento se ha caracterizado por su orientación rockera (el año pasado Foo Fighters, Twenty One Pilots y The 1975 compartían ese estatus con Post Malone), cuesta encontrar en Twitter mensajes que celebren la apuesta por “los Rage”. Las respuestas que se preguntan “quién coño son estos”, “Rage Against The Who?”, reclaman a Drake o Travis Scott o les suponen un grupo gótico son entre tristes, hilarantes y tiernas.

Rage Against The Machine confirmaron los insistentes rumores sobre su reunión hace unas semanas, cuando fueron anunciados como cabezas de cartel de Coachella. Desde entonces han seguido anunciándose nuevas fechas de una gira –con Run The Jewels como teloneros– que desarrollarán por Estados Unidos y Europa, por el momento sin parada en España.

if the other artists are this wank then i’m dipping 😭😭😭 — Charlie🖤🤍💛X (@pvfccharlie) February 10, 2020

Who even is this? — Eva Henrich (@Evahenrich1) February 10, 2020

If Travis Scott isn’t the third headliner im pushing my nan down the stairs — Rhiana Munro (@RhianaMunro) February 10, 2020

Rage against the who??? — 23Romz❄️ (@shromello) February 10, 2020

sneak peak at the scenes at #RANDL20 this year pic.twitter.com/1907pxt3yh — em x (@emmaprice33) February 10, 2020