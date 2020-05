Future publica este viernes nuevo disco, ‘High Off Life’

Future es uno de los artistas más importantes del momento a nivel comercial y también ha sido uno de los más influyentes de la pasada década gracias a su estilo de trap apegado al autotune, de modo que cada nuevo paso que realiza debe ser seguido de cerca. El rapero, prolífico como pocos, es dado a lanzar proyecto por año y acaba de anunciar un nuevo álbum de estudio que de buen seguro será un gran éxito, al menos en cuanto a cifras.

El sucesor de ‘Hndrxx Presents: The Wizrd‘ se llama ‘High Off Life’ y sale este mismo viernes conteniendo hasta 21 pistas, entre las cuales se incluye el macrohit en las plataformas de streaming ‘Life is Good’ con Drake, el remix de este mismo tema con DaBaby y Lil Baby, y el reciente single ‘Tycoon’. Además el álbum cuenta con la participaciones de, entre otros, Travis Scott en ‘Solitaires’, Young Thug en ‘Harlem Shake’ y Lil Uzi Vert en ‘All Bad’.

Dentro de la discografía de Future, ‘High Off Life’ se considerará su octavo álbum de estudio, si bien el artista ha publicado hasta cinco mixtapes en el último lustro, y en alguna ocasión ha alternado entre ambos formados en un mismo año, como es el caso de su álbum de 2015 ‘D52’ y de su exitosa mixtape con Drake, ‘What a Time to Be Alive’. El rapero, por cierto, acaba de aparecer como artista invitado en el último proyecto del artista canadiense, que acaba de entrar en el top 3 de la lista de discos española.