Matt Berninger de The National debuta en solitario con la serena ‘Serpentine Prison’, que titula su primer disco

Matt Berninger de The National ha anunciado que su primer disco en solitario, ‘Serpentine Prison’, sale el próximo 2 de octubre. Así, el músico estadounidense sigue sumando proyectos al margen de su banda principal después de publicar un álbum junto a Justin Vernon de Bon Iver como Big Red Machine, otro junto a Brent Knopf bajo el apodo de EL VY, y también después de aparecer en la película ‘Between Two Ferns: The Movie’ y de unirse a Phoebe Bridgers para contribuir a la banda sonora de la película con la canción ‘Walking On a String’.

Producido por Booker T. Jones, ‘Serpentine Prison’ ha contado con las colaboraciones de un buen puñado de artistas notables, entre ellos Matt Barrick de The Walkmen, Andrew Bird, Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz), el mismo Brent Knopf (El VY, Menomena), Ben Lanz (The National, Beirut), Walter Martin (The Walkmen), Sean O’Brien, Mickey Raphael (Willie Nelson, Bob Dylan) o Harrison Whitford (Phoebe Bridgers).

Junto al anuncio del álbum, Berninger ha estrenado el videoclip de la canción que da nombre al disco, una serena composición de raíces americanas nacida justo después de que The National grabara su álbum ‘I Am Easy to Find‘. Así la explic: “Durante mucho tiempo, yo había escrito canciones para películas, musicales y otros proyectos en los que yo necesitaba meterme en la cabeza de otra persona y transmitir sus sentimientos. Me gustaba hacer eso, pero ya estaba preparado para rebuscar en mi propia basura y este tema fue lo primero que salió. Primero, trabajé en la canción con Sean O’Brien y Harrison Whitford, y seis meses después la grabé con Booker T. Jones a los mandos de la producción. El tema sonaba como un epílogo, por ello le puse el mismo título al álbum”.