Low, programado a finales de julio, se pospone a 2021

Low, que había anunciado nombres como Primal Scream, Amaia, Foster the People o Metronomy, tampoco se celebrará en 2020, en sintonía con otros grandes festivales que ya habían pospuesto su edición a 2021, como Mad Cool, Sónar, Primavera Sound o Paraíso. El 25 de junio se anunciarán los primeros nombres de la edición 2021. Los abonos de este año serán válidos para el que viene, y en ese sentido están utilizando el hashtag #GuardaTuEntrada “para cubrir gastos en personal, proveedores, artistas, publicidad y todos los que hacen posible que cada año se celebre Low Festival”. Aquellos que no devuelvan su entrada de 2020 recibirán en 2021 una cerveza gratis al entrar al recinto y también se donará 1 euro por cada uno de ellos a un banco de alimentos. Los que deseen la devolución de su ticket podrán gestionarla a partir del 25 de junio. Este es parte del texto que han escrito:

“Todos los años cruzamos el arco con la misma ilusión y ganas de la primera vez. Siempre acabamos reencontrándonos año tras año y descubriendo nuevas caras. No sabemos si es el cielo de Benidorm o el hecho de que estamos ‘en casa’, pero siempre nos encontramos con amigos a los que solo vemos año tras año. Low es música pero también son momentos únicos. Recuerdos que se quedan en la memoria y que no dudamos en rescatar durante el año: esa foto bailando mientras amanece o en ese concierto tan especial. Por eso volvemos año tras año a nuestra cita favorita. Nos sabemos todos los rincones de memoria, e incluso tenemos nuestro lugar favorito, nos seguimos impactando viendo los conciertos y acabamos volviendo al apartamento el último día, sabiendo que, un año más, no hay verano sin Low.

No nos imaginamos un año en el que no podamos celebrar la música juntxs. Sin embargo, el movimiento más responsable este 2020 es detenerse. Aprovecharemos esta situación para pensar, aprender y reconstruir. Anteponemos vuestra seguridad y vuestra salud ante cualquier otra cosa. Por este motivo, hemos tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Low Festival 2020 no podrá celebrarse este año. Pero no os preocupéis, volveremos del 30 de julio al 1 de agosto de 2021. Seguimos trabajando con la misma ilusión para que podamos disfrutar de una gran edición y os avisamos: el próximo 25 de junio anunciaremos las primeras confirmaciones de #Low2021. Una cosa tenemos clara: pase lo que pase, siempre nos quedará Low Festival”.