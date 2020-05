Azúcar Moreno niegan ser simpatizantes de VOX: “la mejor receta es el amor, no la política”

El vídeo viral de Irene Montero defendiendo en el Congreso la importancia del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género contra las intervenciones de dos diputadas de VOX, Magdalena Nevado del Campo y Carla Toscano de Balbín, ha salpicado a Azúcar Moreno después que Gonzalo Remiro, asesor en el Ministerio de Ciencia del PSOE, comparara físicamente en un tuit a las diputadas con las hermanas Salazar. En concreto, Remiro escribía que “no sabía que las Azúcar Moreno eran diputadas”. Al considerar este comentario racista, Toscano contraatacaba con un tuit dirigido a los “progres racistas e hipócritas” en el que citaba parte de la letra de una canción de Azúcar Moreno, ‘Bandido’. Por su parte, Nevado del Campo se dirigía así a la Vicesecretaria General del PSOE, Adriana Lastra: “Tu asesor es un crack. Ahora lo tiendo todo. Me encantan mis vecinas las “Azúcar Moreno”, supongo que a vosotros no, ya que las confundís con nosotras. Espero que no sea por la raza”.

Por supuesto, a este disputa han terminado sumándose Azúcar Moreno, que han agradecido el apoyo a Toscano ante la burla de Remiro también en sus redes, escribiendo: “Gracias Carla Toscano por defendernos y amplificar una voz y una defensa que no se escucharía si no fuera por ti. Sabemos de la pobre dialéctica de individuos como Álvaro Lario y Gonzalo Remiro, pero te decimos algo: Hiere quien puede, no quien quiere. Ánimo y a por ellos”.

Las palabras de Azúcar Moreno han sido interpretadas por algunos usuarios como prueba de una supuesta simpatía de las cantantes hacia el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal. Ellas, sin embargo, han negado ser “afines a ningún partido ni ideario politico” en un tuit ya borrado, en el que añadían: “Somos personas trabajadoras que lo único que nos gusta es que se respete a todo el mundo por igual. La mejor receta es el amor, no la política”. En otro tuit, las hermanas han pedido que no se saquen sus palabras de contexto.

Progres racistas e hipócritas, va por ustedes. 🎵🎶"Tus ojos, bandido, robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón.

Tu ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos, y oscura pasión…"🎵🎶 pic.twitter.com/T8mnrlF1tm — Carla Toscano (@eledhmel) May 18, 2020

.@Adrilastra tu asesor es un crack. Ahora lo tiendo todo. Me encantan mis vecinas las “Azúcar Moreno”, supongo que a vosotros no, ya que las confundís con nosotras. Espero que no sea por la raza. pic.twitter.com/RMCzAvrY3D — Magdalena Nevado VOX CC (@malenanevado) May 18, 2020