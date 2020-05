Omar Montes, convertido en el héroe de Pan Bendito, avanza ‘Mi primer amor’

Omar Montes ha sido noticia este fin de semana debido a un reportaje que ha protagonizado en El País. En él se explicaba cómo ha estado durante 2 meses repartiendo comida gratis entre sus vecinos más necesitados de Pan Bendito (Carabanchel), uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid, donde permanece viviendo pese a su éxito en ‘Supervivientes’ y en las listas españolas. Recordemos que ha sido número 1 en nuestro país junto a Bad Gyal en ‘Alocao’, ya con 74 millones de streamings, y también ha triunfado con otros temas como ‘Hola, Nena’, que acaba de ser disco de oro.

El reparto de comida comenzó siendo algo puntual para gente que sabía que estaba necesitada, pero después “se corrió la voz” y tanto él como sus amigos empezaron a comprar comida en los supermercados para repartirla todos los días. Cada día han llegado a ayudar a 20 familias. El reportaje tuvo muy buena aceptación en las redes sociales y por ejemplo uno de los mensajes compartido cientos de veces decía: “He entrado al TT de Omar Montes pensando “qué habrá dicho ahora” y me entero de que ha estado comprando comida para sus vecinos más desfavorecidos durante meses. CHAPÓ”. Desde entonces han sido varios los medios televisivos que han replicado el reportaje, desde Telecinco a Telemadrid. La entrevista con Telemadrid es interesante, pues Omar explica por qué se ha mantenido la acción en secreto durante dos meses y por qué finalmente ha decidido contarlo. “No nos habíamos decidido a hacerlo público, no es algo que haya hecho para enseñarlo. Pero la gente de El País nos dijo que podía servir para que otros artistas se conciencien y ayuden un poquito. Me gusta ayudar no porque me sobre, sino porque sé lo que es no tener nada. Hay que ayudarnos entre nosotros”.

También reconoce que últimamente si tiene que grabar o hacer entrevistas ya no está haciendo el reparto, pero sí sigue dando el dinero a sus amigos para que lo hagan. Indica que no abandonará el barrio por mucho dinero que gane: “De mi barrio no me sacan ni con agua caliente. Este barrio me ha visto crecer, yo me he criado aquí y aquí me voy a quedar”. Y finalmente avanza una estrofa de su próximo single, ‘Mi primer amor’, como se puede ver en el Twitter de la cadena autonómica.