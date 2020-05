‘Love Not Loving You’ no es un cuadro, sino la resurrección de Foxes

Entre las novedades de la playlist “Ready for the Weekend” que renovamos cada viernes, destacábamos en 2º lugar, tan sólo por detrás de ‘Rain on Me‘, lo nuevo de Foxes. Una canción que ha gustado mucho entre nuestros lectores como nos habéis estado comentando… en un artículo sobre Sia.

En cualquier caso, ‘Love Not Loving You’ es desde ya una de las mejores producciones que hemos escuchado a Foxes, a quien conocimos allá por 2012 como telonera de MARINA gracias a canciones como ‘Youth’ o ‘Echo’ y que luego se consolidaría con pequeños hits como ‘Body Talk’, con vídeo de Canada. No hay álbum nuevo de Foxes desde aquel ‘All I Need’ que en 2016 acogía esta canción, pero ‘Love Not Loving You’ se confirma como el primer adelanto de un tercer disco que publicará una de las discográficas indies más potentes del panorama internacional, PIAS.

La canción habla oficialmente sobre enamorarse de uno mismo, como indica la artista en el NME: “Es sobre no depender de nadie excepto de mi propia felicidad, sobre ser capaz de mantenerme en pie gracias a mí misma. Espero que el mensaje inspire a otros a hacer lo mismo”. De ahí frases como “no necesito que me llames para que me digas que estoy bien” o “mi cuerpo no podía moverse con tus manos encima / todo lo que tenía eran tus palabras y no podía ni hablar”.

La producción acompaña, en la estela de las HAIM más pop, con fraseos alegres (o agridulces) a lo Cyndi Lauper sin perder de vista a gente que últimamente también ha cantado sobre empoderamiento como Lorde. Y el vídeo también, pese a las limitaciones del confinamiento y a haber sido grabado en un iPhone, superponiendo a Foxes con varios cuadros.



