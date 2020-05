Bunbury: “Estoy preparado psicológicamente para hacer algunas cosas por última vez”

Este viernes se publica ‘Posible’, el nuevo álbum de Enrique Bunbury, que ha tenido que ser retrasado debido a la pandemia del coronavirus. Se trata de un disco oscuro, electrónico y contemplativo que en su primera mitad aglutina los sencillos que hemos ido conociendo durante estas semanas, y en la segunda una serie de temas personales y críticos. Unos están llenos de confesiones. Otros podrían ser polémicos. Sobre todos ellos hemos preguntado al artista, que de nuevo ha optado por intercambiar con nosotros preguntas y respuestas vía e-mail, estirándose con las respuestas al menos, llegando a donde muchos otros no arriesgarían.

La primera al menos la puedes copiar y pegar de otra entrevista (en serio). Es para nuestros lectores que no leen la prensa generalista ni te siguen habitualmente. ¿Qué tal estás? ¿Dónde has vivido el confinamiento?

¡Ay, te lo agradezco! Pero no hace falta copiar nada. Por de pronto aplaudo su buen gusto al no leer la prensa generalista, su salud mental lo agradecerá. Estoy razonablemente bien. En mi casa. En Los Ángeles. Supongo que, como todos, pasando días de mejor y peor humor. Unos más zen, otros más enfadado, otros más triste.



A nivel profesional está claro cómo te ha afectado, con el retraso de disco y gira, hasta de 1 año. ¿Pero cómo han sido estos dos meses para ti encerrado a nivel personal? ¿Has descubierto un lado de ti que desconocías? ¿Ha sido un bonito reencuentro contigo mismo, una manera de conocerte mejor o más bien desquiciante?

En principio, cuando aquí hablaron del “Lock Down”, hablaron de dos semanas, así que pensamos que un retraso razonable del disco no sería tan terrible. Cuando empezaron a pasar los días y el encierro se alargaba, consideramos que el disco debía salir sí o sí. Finalmente el álbum se retrasó solamente un mes. La gira en cambio, sí que ha sufrido más. Normalmente, no salgo mucho. Me dedico a leer, pintar, escribir, tocar el piano o la guitarra… Básicamente, lo mismo que he hecho estos días de encierro obligatorio. Creo que tener un espíritu creativo e introspectivo, me ha ayudado a que este periodo no resultara extremadamente duro. Lo estoy sintiendo más por nuestra hija. Desde la perspectiva de los niños, está siendo aterrador. Puedes intentar hacer de Roberto Benigni en ‘La Vida es Bella’; pero quizás no soy tan buen actor o quizás la situación se cuele por todas las rendijas de nuestras vidas.



El disco parece dividido en 2, entre las canciones más accesibles y una segunda mitad menos accesible pero con un montón de frases lapidarias sobre las que te van a preguntar mucho. Lo sorprendente es que ese lado más “personal” que decía la promo se refiere sobre todo a tu yo social, ¿no? A tu vida como cantante de rock… ¿Es todo lo personal que puedes ser escribiendo o entendemos que ser cantante lo es todo para ti?

No había pensado en esos términos cuando escribía el álbum. Quizás lo parezca por canciones como ‘Como un millón de dólares’, en la que precisamente no hablo de mí. O quizás sea cierto que lo profesional y lo personal se entremezclan. Para mí, la creación, lo artístico, es uno de los pilares de mi vida, y simular como que ir a por el pan o las reuniones de padres del colegio de mi hija, forman parte sustancial de mi forma de ser y sentir, sería una boutade.

Sobre la cita a Nick Cave del single ‘Deseos de usar y tirar’, un par de preguntas: ¿cuál es el origen de ese “tú no eres tu pasado”? Pensé que podría ser alguna frase suya, pero no la localizo… A su vez, ¿puede ser una referencia a la presión que ejerce para ti Héroes del Silencio?

Siempre escuché que somos quienes somos por nuestras circunstancias, culturales, genéticas, nuestras vivencias y el peso de nuestras acciones pasadas. La frase a la que te refieres (“Tú no eres tu pasado”) me parece absolutamente liberadora. Pensar que eres capaz de sobrellevar, olvidar, vivir con acciones de tu pasado que han pesado y han estado en tu mochila durante tiempo, condicionando tus acciones presentes, me parece maravillosamente esperanzador. Todos tenemos heridas sin cicatrizar. El hecho de pensar que es posible, ya te permite vivir más ligero de equipaje. No pensaba necesariamente en haber pertenecido a una banda exitosa en mi primera juventud. De hecho hace ya tanto tiempo, que me parece otra vida, una encarnación anterior.



¿No es un poco raro que referencies a Nick Cave en uno de tus discos menos Nick Cave?

No sé. ¿Es raro citar a Nick Cave? y ¿Es este mi disco menos Nick Cave? Algunos dicen que es mi disco más oscuro. Yo sigo pensando que todavía no es lo suficiente.

“Quizás no haya vivido como debiera / quizá haya bebido de más” es una frase de ‘Arte de vanguardia’. ¿Qué opinas de la relación del consumo del alcohol con el mito del rock’n’roll? ¿Se ha mitificado con lo destructiva que ha demostrado ser? Incluso no sé si estás siendo irónico o estás bromeando con un título tan de alto copete como ‘Arte de vanguardia’…

¡Ay, los mitos y costumbres! El alcohol, más que pertenecer al mito del rock’n’roll, pertenece a la dieta mediterránea. Es cierto que los británicos también empinan el codo de lo lindo, pero España está a un nivel muy competitivo. No necesitamos que venga Ozzy Osbourne a explicarnos los placeres de la Guinness. En mis textos siempre se cuelan bromas que supongo pertenecen al ámbito privado. Sé que mi carrera como humorista no ha sido lo suficientemente valorada y que tengo más de Lenny Bruce que de Millán Salcedo, con todos los respetos, por supuesto.

El cénit de esta canción es un momento muy autoafirmativo en el que reconoces que quieres “vivir tan al margen de todo como puedas”. Me ha recordado a ‘Los asquerosos’ de Santiago Lorenzo. ¿Te representa ahora mismo o simplemente es una facción de ti?

No leí ‘Los Asquerosos’, ¿me la recomiendas? De todas formas, sí, “Vivir tan al margen de todo como pueda” me representa bastante. Intento ser consecuente con esa frase. Huyo de leer la prensa y ver telediarios. Intento recibir exclusivamente la información cultural que me interesa. Y tengo unos cuantos blogs que considero afines a mi sentir para informarme de los temas que me interesan. He comprobado que es muy sano para tu dieta evitar entrar en los debates de crispación política. Y puedo afirmar, con alegría, que desconozco el nombre del 95% de los ministros españoles y, lo mismo con respecto al gabinete de Trump. Se podría decir que de política empiezo a ignorarlo todo.



‘Como un millón de dólares’ parece una crítica a la obsesión con las apariencias y el egocentrismo. A la era Instagram, vaya, que hasta sale mencionado. ¿Te inspiras más en horrores que has visto de primera mano en el mundo de la fama o en lo locos que nos hemos vuelto con esta red la gente de a pie?

Los Ángeles, hasta ahora, ha sido lugar de peregrinación de muchos jóvenes con ganas de encontrar su hueco en el mundo de la música o del cine. Es (o era) un lugar donde podías acceder a desarrollar tu trabajo a cualquier nivel, desde lo más underground e independiente, al nivel máximo de glamour y celebridad. Y, cómo no, hemos visto a [email protected] venir con un propósito y distraerse con otros. La celebridad vacía, el querer mostrar algo que sólo existe en su instagram, es el pan nuestro de cada día. En cualquier ciudad del mundo, pero aquí, quizás ves de manera más radical, quién se contenta con la superficie y quién insiste en profundizar en el objetivo de su vocación.

En una línea parecida, ‘Los términos de mi rendición’ habla de quienes confunden “explotarse a sí mismo” con “realizarse”. Afirmas haber “renunciado a demasiado en los últimos años” a cambio de un “modesto resultado”. ¿Por qué te parece “modesto” el resultado? Ya en una entrevista anterior nos decías “me gustaría gustar a mucha más gente”. Este mes han escuchado temas tuyos 2,6 millones de personas solo en Spotify, ¿a cuánta gente más te gustaría llegar?

Escuchando la obra ajena siempre parece que no has llegado a los niveles a los que aspirabas. A mí, por más que me esfuerzo, siempre me deslumbra (¡¡y deprime!!) el talento de tantos artistas a los que sigo y escucho con admiración y respeto. Todo resultado que consiga, con respecto a lo que escucho por ahí, siempre me parecerá modesto. Cierto es que tengo quien aprecia mi trabajo y estoy muy agradecido porque me permiten continuar aprendiendo y creciendo. Y sí me gustaría gustar más. Entiendo que, en realidad, a todos los músicos y artistas del mundo, lo que nos gustaría sería no disgustar a nadie, que todo el mundo apreciara el esfuerzo y cariño que pones en tu obra y que, quien te descubriera, te apreciara. Pero, no te pienses que vivo en el valle de los unicornios, sé que el mundo no es así. Y que lo que he conseguido es mucho más de lo que se considera un éxito standard.



La última frase del disco es “tumbado en el parque me da la impresión de que no me pierdo ya nada”. No sé si es un poco pesimista, hay algo de aceptación o es un poco como el meme de “old men yelling at cloud”… Por otro lado, es un pedazo de final de disco y de carrera si te diera por retirarte. Que ojalá que no, ¡pero es que suena a eso!

Creo que la canción tiene un poco de decepción, otro de esperanza y otro tanto de indiferencia. ¡No sabes cómo agradezco eso de “pedazo de final de disco o de carrera”! Viviendo los momentos que estamos viviendo, uno no sabe claramente qué es lo que nos espera a la vuelta de la esquina. No quiero ser pesimista, pero sí que estoy preparado psicológicamente para hacer algunas cosas por última vez.

Realmente es fascinante que con todo lo que hay aquí, el disco sea tan electrónico, ¿por qué has ido hacia ahí con todo este sentir? Hay partes un tanto New Order, Bowie (otra vez), Talking Heads, Talk Talk, Field Music, incluso Fangoria en el rollo electrobolero… ¿Quiénes han sido tus referentes esta vez?

¡No sabía que Fangoria hiciera boleros! ¡Tendré que revisar su discografía! No he tenido referentes claros a la hora de hacer este disco. Tampoco escucho mucha música de otras épocas en mi vida cotidiana. Escucho mucha música, pero casi siempre del año en curso. Por ejemplo, me han gustado mucho el disco de Billie Eilish y el último de Lana del Rey, o sea que a lo mejor fueron mi inspiración para este nuevo álbum.



A raíz del vídeo inspirado en ‘Twin Peaks’, ¿viste la última temporada? En caso negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, ¿de qué manera la disfrutaste? ¿Te has documentado o has pensado mucho después en su posible significado o la has disfrutado más en lo estético y en disfrutar de Lynch?

Claro, vi la tercera de Twin Peaks, en su momento, que creo fue el 2017. Estoy deseando volver a verla, porque el recuerdo que tengo es el de ver algo poco común. Arte puro. Si ves el capítulo 8 de “Twin Peaks, el retorno” y luego cualquier otra serie de la TV, es como pasar de leer a Rimbaud, a leer un tebeo de Mortadelo y Filemón.



El comunicado de aplazamiento de gira es bastante duro, consideras “inaceptable” la “nueva normalidad” y explicas que los conciertos en formatos reducidos en “cuanto a aforos, distancias de seguridad” no te parece “viable” ni “realista”. Es decir, no solo lo rechazas como opción personal, porque no te guste, sino que hablas en general, ¿verdad? Últimamente se apela a la imaginación por nuevos formatos, nuevas maneras de aproximarse a la música en directo, pero interpreto que para ti 1) no se va a dar y/o 2) eso no te puede parecer un concierto de verdad…

Es un comunicado de mi oficina de management, que suscribo totalmente. Es una opción personal. Mis giras tienen unas características concretas. Tenemos un tramo Latinoamericano, otro por Estados Unidos, otro por España y por Europa. Las diferentes normativas que van apareciendo en los distintos países y las que se intuyen, no parecen propuestas por gente que se dedique a la promoción de conciertos. Las dificultades en las fronteras para personal y carga, la reducción de aforos a un tercio, la distancia social… Por no hablar del autocine y otras medidas de ciencia ficción o de Grandes del Humor. Cada uno que haga lo que quiera, que para eso vivíamos en un mundo más o menos libre; pero con esas condiciones, mi gira es absolutamente inviable. Para empezar y para poner una causa que todo el mundo entiende, no es posible desde el punto de vista económico. Por no hablar de temas profesionales y logísticos que pueden escapárseles a algunos. Por otro lado, en mi opinión, debemos tener mucho cuidado con aceptar algunos cambios que nos pretenden colar como inapelables.



En una visión optimista de este asunto, ¿es posible que el público aprecie este año más el placer y el valor de la música grabada? Parece que durante años todo el foco ha estado en la música en directo, en la experiencia en directo, como si no hubiera trabajo detrás de todo lo demás.

A mí me gusta mucho la música en directo, pero si recapitulo, los discos que he escuchado me han dado mayor satisfacción que los conciertos a los que he ido.

¿Qué crees que quedará de la industria si realmente no se pueden organizar conciertos hasta otoño de 2021 como sugieren algunos expertos y seguimos pasando de comprar discos o hasta de pagar por el streaming?

¿Expertos en qué? Hay mucho asusta-viejas en los mainstream media. Este verano las playas y los bares van a estar más concurridas que la mayoría de mis conciertos y de mis compañeros. O sea que excepto Vetusta Morla, todos los demás deberíamos poder empezar nuestras giras en julio.



En estos tiempos en que todo es tan fugaz y pasajero, ¿crees que la gente seguirá queriendo ir en 2021 a la presentación de discos que han salido en 2020? No hablo de tu caso, que tienes una base de fans sólida, sino de más bien artistas de tamaño medio.

Ya, te entiendo perfectamente y tienes toda la razón. Supongo que tendremos que grabar más.



¿Tú mismo, crees que te apetecerá presentar este disco dentro de un año y medio? Sé que no son tus ritmos, pero son tiempos convulsos y raros. ¿Es hasta descartable que en octubre de 2021 tengas canciones grabadas nuevas?

Quizás antes.