Cepeda y VOX cruzan afirmaciones e insultos por el ingreso mínimo vital

Cepeda, que este año ha triunfado con el single ‘Gentleman’ y acaba de editar ‘Tal como eres’ junto a David Otero, y VOX se han enzarzado en una discusión en Twitter por el ingreso mínimo vital que acaba de ser aprobado por el Gobierno. A raíz de artículo de VOX en el que el partido de extrema derecha critica la aprobación de dicho ingreso por supuestamente alentar al “efecto llamada” de cara a la inmigración ilegal, Abascal ha expresado que este está condenado a “fomentar la invasión” y que “todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta” mientras “los españoles (y los inmigrantes legales)” permanecen “sin respiradores y sin cobrar los ERTEs, en la cola del hambre y la muerte”.

La respuesta de Cepeda ha provocado un cruce de insultos entre el cantante y el partido de extrema derecha. Contestaba a Abascal: “La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir”. Hoy, ha sido VOX desde su cuenta oficial el que ha decidido responder al autor de ‘Principios’: “Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España. La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural”. El cantante no ha vuelto a quedarse callado y ha replicado: “La inmigración genera más ingreso que gasto público panda de xenófobos. Aparte de que su paguita la están pagando ellos, el gobierno no la dará a personas en situación ilegal. Vuestro pensamiento fascista me da un miedo que me transporta casi a 1944. Iros a cagar”.

Maldita.es, la web especializada en desmentir datos falsos, ha desmontado las afirmaciones de VOX sobre las condiciones del ingreso mínimo vital: “no todas las personas que lleguen “en patera” (tienen) derecho al ingreso mínimo vital, sino sólo aquellas que lo soliciten y que acrediten haber sido víctimas de trata de seres humanos, de violencia de género o sean menores que se incorporen a un hogar. Al resto de personas extranjeras se les requiere contar al menos con un año de residencia legal en España, hayan llegado “en patera” o por cualquier otra vía”.

La renta mínima vital la pueden cobrar todas las personas que lleven 1 año residiendo en España. Deja de puto engañar al pueblo español con tu racismo encubierto. La gente que viene en patera no quiere invadir, pedazo de ignorante, quiere vivir. https://t.co/NH2eons3FN — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

Por si las dudas os paso un simulador para ver si podéis percibir dicha ayuda, ya me diréis si un inmigrante recién salido de una patera la puede obtener. Fomentar el odio hacia personas desfavorecidas debería ser ilegal en este país. https://t.co/5cL2rwp1vq — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 2, 2020

Solo los pijoprogres como tú piensan que los españoles podemos pagar una renta mínima a todos los africanos que vienen a España. La gente que viene en patera son víctimas de vuestras mentiras y de vuestro falaz discurso multicultural. https://t.co/0LyVxDNLbS — vox_es (@vox_es) June 3, 2020