Fallece a los 72 años Steve Priest de The Sweet, banda tras ‘Ballroom Blitz’

Steve Priest, cantante y bajista de la banda de glam rock estadounidense The Sweet, la cual se diera a conocer durante la década de los años 70 con éxitos como ‘Fox on the Run’, ‘Ballroom Blitz’, ‘That’s Amore’, ‘Love Is Like Oxygen’ o ‘Little Willy’, ha fallecido a los 72 años, sin que se haya desvelado la causa.

Ha revelado la información su compañero de banda, Andy Scott: “Estoy hecho trizas ahora mismo. Su mujer y yo hemos estado en contacto y aunque su salud se había deteriorado, nunca había imaginado este momento”, ha escrito el músico en Facebook. “(Steve) fue el mejor bajista con el que jamás he tocado. El ruido que hacíamos como banda era tan poderoso… ¡Desde aquel momento en el verano de 1970 en que iniciamos nuestra odisea musical el mundo se abrió y la montaña rusa arrancó!”

Priest empezó en la música tocando un bajo que él mismo había construido para sí mismo, y se unió a The Sweet en el año 1968. El músico tocó en todos los álbumes de estudio de The Sweet antes de la disolución de la banda en 1982, y posteriormente formó su propia versión de esta, Steve Priest’s The Sweet. También publicó su autobiografía, ‘Are you ready, Steve?’, titulada como la frase con la que arranca ‘The Ballroom Blitz’.