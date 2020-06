The Guardian selecciona los 100 mejores singles número 1 de la historia de Reino Unido

The Guardian se ha entretenido durante la cuarentena haciendo un repaso a los mejores singles número 1 de la historia de Reino Unido. El resultado es una lista de 100 canciones coronada por ‘West End Girls’ de Pet Shop Boys, un “embriagador chute de lujuria, ingenuidad, música disco y opacas referencias a Lenin” que “casi hizo a Dusty Springfield estrellar su coche la primera vez que lo escuchó”.

La lista sirve al medio británico para actualizar un “ránking” compuesto principalmente por canciones conocidas por todo el mundo con hits relativamente recientes en el tiempo como ‘New Rules’ de Dua Lipa (94), ‘Funky Friday’ de Dave y Fredo (80), ‘thank u, next’ de Ariana Grande (60), ‘Bad Romance’ de Lady Gaga (42), ‘Call Me Maybe’ de Carly Rae Jepsen (20) y ‘Old Town Road’ de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus (19).

El resto del top 10 es ultra-nostálgico, quizá porque los verdaderos clásicos solo se consolidan con el paso del tiempo, y está formado por ‘Ghost Town’ de The Specials, ‘She Loves You’ de los Beatles, ‘I Feel Love’ de Donna Summer, ‘You Spin Me Round (Like a Record)’ de Dead or Alive, ‘Billie Jean’ de Michael Jackson, ‘Don’t You Want Me’ de The Human League, ‘Firestarter’ de The Prodigy, ‘Dancing Queen’ de ABBA y ‘Heard it Through the Grapevine’ de Marvin Gaye. Sí, la canción más joven del top 10 tiene 24 años. Como curiosidad, una canción bastante olvidada en España, pero que inspiró ‘Dancing Queen’, es ‘Rock Your Baby’ de Bobby McRae, que aparece en el número 22.

Otros grandes números 1 británicos presentes en la clasificación on ‘Nothing Compares 2 U‘ de Sinéad O’Connor (12), ‘Wuthering Heights‘ de Kate Bush (14), ‘Can’t Get You Out of My Head’ de Kylie Minogue (17), ‘It’s Not Unusual’ de Tom Jones (33), ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen (46), ‘Setting Sun’ de Chemical Brothers con Noel Gallagher (49), ‘All the Things She Said’ de t.A.T.u. (54), ‘Killing in the Name’ de Rage Against the Machine (72), ‘Freak Like Me’ de Sugababes (2002) o ‘It’s Over’ de Roy Orbison (96). No, ‘Wonderwall’ de Oasis no fue número 1: se quedó en el 2.