Muere Bonnie Pointer de Pointer Sisters

Bonnie Pointer ha fallecido a causa de un paro cardíaco a los 69 años, según informa su hermana Anita a través de un comunicado. “Nuestra familia está devastada, de parte de mis hermanas y de la familia Pointer al completo, os pedimos que recéis en este momento”, ha solicitado.

Antes de que se unieran Anita y Ruth, Bonnie fundó Pointer Sisters junto a su hermana June, fallecida en 2006, participando de sus primeros álbumes, como ‘The Pointer Sisters’ (1973) y ‘That’s a Plenty’ (1974), ambos certificados como disco de oro en Estados Unidos, gracias a sencillos como ‘Yes We Can Can’ o ‘Fairytale’, que quedaron a las puertas del top 10 en las listas de éxitos. Esta última, compuesta entre Anita y Bonnie, lograría un Grammy a mejor actuación de country de grupo o dúo.

No obstante, Bonnie abandonaría el grupo en 1977 para apostar por una carrera en solitario, por lo que ya no la encontraríamos en otros éxitos de la banda como ‘Fire’, ‘He’s So Shy’, ‘Slow Hand’ ni sobre todo ‘I’m So Excited’, con el que la banda triunfaba entre 1982 y 1984 gracias a la versión original y luego un remix. En solitario, Bonnie llegaría al top 11 de las listas de Estados Unidos gracias a su adaptación de ‘Heaven Must Have Sent You’ a finales de los años 70, con todo el espíritu de música disco y campanas que tanto ha influido a gente como La Casa Azul. Sin embargo, después ya sólo publicó música de manera muy puntual, siendo su último disco, ‘Like a Picasso’, editado en 2011.