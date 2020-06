J Cole estrena ‘Snow on tha Bluff’, posible ataque hacia el «tono» del activismo de Noname

J Cole es uno de los raperos más exitosos de Estados Unidos gracias a la gran repercusión de como ‘MIDDLE CHILD’ o ‘No Role Modelz’. Ahora, el artista es noticia por publicar un nuevo single que está siendo objeto de controversia en redes sociales, pues en él parece dirigirse a la rapera Noname, quien recientemente ha lanzado un mensaje en Twitter en contra de los «raperos que más venden» que no se están pronunciando sobre el movimiento Black Lives Matter. Los fans del hip-hop dan por hecho que la autora de ‘Room 25’ se ha referido a artistas como Kendrick Lamar o el propio J Cole, y este se ha dado por aludido, tras lo cual ha publicado una canción en la que comparte su punto de vista.

«Algunos piensan que soy inteligente o profundo porque tengo un título universitario, pero mi cociente intelectual entra dentro de la media», arranca el tema antes de seguir: «miré su perfil en las redes y empecé a leer, ella está cabreada con los capitalistas, con los policías asesinos, con mis colegas, con nuestra ignorancia, con las celebridades, y en el fondo pienso que habla sobre mí, y yo no soy un tontaina que se cree por encima de las críticas, pero hay algo en su tono de superioridad que me molesta, porque ella me parece una persona que ha sido afortunada de crecer en un entorno consciente, con padres que conocen la lucha por la liberación, y le han proporcionado una perspectiva sobre el sistema y la injusticia que les aflige». La canción llega a concluir: «solo porque estés enterada de los problemas del mundo y yo no, no significa que tengas que hablar como si fuera mejor que yo».

Noname, una de las raperas más prestigiosas de Estados Unidos actualmente gracias a la aceptación crítica de sus discos ‘Room 25’ (el disco mejor valorado de 2018 según Metacritic) y ‘Telefone’, ha contestado a la canción con un simple mensaje: «reina del tono». Mientras, las redes se debaten entre las críticas a J Cole por su «misoginia», y por su poco tacto al «controlar el tono» del activismo de esta artista que ha iniciado su propio de lectura para recomendar libros que ayuden a entender la causa del movimiento, y entre quienes le defienden por haber querido dar un paso atrás a pesar de su popularidad, y dejar que una persona más preparada que él lidere las protestas contra el racismo.