Bright Eyes comparten ‘Mariana Trench’ y detallan su primer disco en 9 años

Bright Eyes, una de las bandas de indie-rock más queridas en la primera década del siglo, gracias a canciones como ‘First Day of My Life’ o ‘Lua’ o a discos como ‘I’m Wide Awake, It’s Morning’, vuelve con su primer disco en 9 años. Este es el tiempo que ha pasado desde que la formación liderada por Conor Oberst editara el decepcionante ‘The People’s Key‘ en el año 2011.

El nuevo álbum de Bright Eyes lleva por título ‘Down in the Weeds Where the World Once Was’, contiene 14 pistas y sale el 21 de agosto a través del sello Dead Oceans. El largo incluye los tres singles de adelanto publicados hasta la fecha, estos son, ‘Persona Non Grata’, ‘Forced Convalescence’ y ‘One and Done’, y colaboraciones de Flea de Red Hot Chili Peppers y Jon Theodore de The Mars Volta y Queens of the Stone Age.

El trío formado también por Mike Mogis y Nathaniel Walcott ha detallado ‘Down in the Weeds Where the World Once Was’ a la que vez que publicado un cuarto avance del disco, ‘Mariana Trench’. Un tema de ecos folk-rock en el que destaca la densidad de percusiones, y que recuerda a los primeros Arcade Fire.

Tracklist de ‘Down in the Weeds Where the World Once Was’:

01 Pageturner’s Rag

02 Dance and Sing

03 Just Once in the World

04 Mariana Trench

05 One and Done

06 Pan and Broom

07 Stairwell Song

08 Persona Non Grata

09 Tilt-A-Whirl

10 Hot Car in the Sun

11 Forced Convalescence

12 To Death’s Heart (In Three Parts)

13 Calais to Dover

14 Comet Song