De Le Tigre a Crickets: JD Samson se monta un supergrupo y estrena ‘Elastic’

Le Tigre publicaron en 2016 su primer canción en más de una década, una ‘I’m with Her’ con la que buscaron apoyar la candidatura de Hillary Clinton a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, finalmente ganadas por Donald Trump.

Cuatro años después, cuando precisamente Trump se juega la presidencia de su país en unas nuevas elecciones que tendrán lugar el próximo mes de noviembre, Le Tigre no vuelven pero sí lo hace su integrante principal, JD Samson, dentro de una banda nueva que también incorpora a Roddy Bottum, tecladista de Faith No More, y Michael O’Neill, integrante junto a la misma Samson de la banda MEN, ya extinta después de publicar un par de álbumes de electropop entre los años 2011 y 2013.

Crickets es la nueva formación de JD Samson, y su primer disco verá la luz tan pronto como el mes que viene, en concreto el día 17 de julio. Del mismo se han dado a conocer dos singles: el electro-punk con palmas ‘Drilled Two Holes’ puede escucharse desde el pasado 10 de enero, y el segundo desde hoy. Se trata de un corte de electro contundente y crudo que habla sobre un concepto muy actual, la masculinidad tóxica. «Pensé que convertirme en la masculinidad tóxica que me hirió, y me daría el poder para seguir viviendo», reza la letra, «pero lo cierto es que seguía siendo tóxica, seguía siendo peligrosa, y ahora el poder que tengo lo uso para sanar y cambiar y crecer».