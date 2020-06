Katy Perry se marca un vídeo ultrapopero para la versión «orgullo» con sorpresa de ‘Daisies’

Katy Perry no ha conseguido el éxito de su vida con ‘Daisies’, pero nadie puede decir que su autora no crea en este tema como si fuera el mejor de su carrera. A pesar de la cuarentena y de su embarazo, la autora de ‘Witness‘ no ha dudado en presentar este single en directo con actuaciones más curradas de lo que se está viendo en esta difícil etapa de virus y distancia social.

La nueva idea de Katy Perry para seguir potenciando ‘Daisies’, que al fin y al cabo es el primer single de su próximo disco, que sale en dos meses, ha sido lanzar una remezcla bailable del tema inspirada en el mes del Orgullo. Así, esta versión del último single de Katy llamada ‘Daisies (Can’t Cancel Pride)’ es una de las novedades musicales de hoy viernes, y como si Katy hubiera preparado la remezcla específicamente para presentarla en los conciertos del Orgullo, esta viene con nostálgica sorpresa final.

Si como remezcla ‘Daisies (Can’t Cancel Pride)’ es justita, al menos a su videoclip sí vale la pena darle un vistazo, aunque solo sea por ver a Katy haciendo el bobo vestida de fiesta y pasando el mocho. Es el típico vídeo popero a los que tiene acostumbrados al mundo la intérprete de ‘This is How We Do’, pero lanzado en las circunstancias actuales, tiene incluso un poco más de mérito.