Canción del Día: el Western con campanas de Chucho no acaba bien

Nuestro «Disco de la Semana» es ‘Corazón roto y brillante‘, el nuevo de Chucho, que suma más grandes canciones con vocación de «grandes éxitos» -sobre todo en su primera mitad- a las que ya apuntábamos hace unos años en una playlist que actualizamos hoy. Entre ellas está ‘Sombra lunar’, lo que ahora se conoce como «key track» o «focus track», el single que se postula para las playlists de novedades el día de salida del álbum.

‘Sombra lunar’ es un divertido western algo fantasmagórico como otros puntos de esta era, si bien el tema presenta un punto muy luminoso, manifestado en la incorporación de campanas y de un estribillo que no deja de ser alegre: “Exploraré tu piel a la luz lunar y te daré un beso en cada lunar”. Mantiene el brío una segunda estrofa que habla de «cabalgar», «disparando balas de verdad», «como en una aurora fantasmal», pero el tema no acaba bien: «El cantante acaba de morir, la noticia acaba de llegar, el tiempo corre y no lo vi venir y la canción acaba de acabar».

En la entrevista que hemos mantenido con Fernando Alfaro sobre el disco, dividida en dos partes, hablaba del carácter pop de este tema, casi tan vibrante como su clásico ‘Magic’. En cuanto a la música, revelaba que con ‘Sombra lunar’ lo que quería «era buscar un rollo surf, pero dándole una vuelta de tuerca más y mezclarlo con el ‘Telstar’ de Joe Meek. Ese es el diálogo nuestro, ir a los extremos, siempre es más divertido».



