Becky G alterna rancheras y Jamaica y retoza con su novio en ‘My Man’

Becky G estrena hoy un tema llamado a conquistar las listas de éxito, pues se queda contigo desde la primera escucha. La canción se llama ‘My Man’, ha sido escrita por ella misma junto a habituales de hits de reggaetón como Edgar Barrera (’11PM’, ‘HP’, largo etcétera), y alterna ritmos jamaicanos a la moda con tradición.

Lo primero viene de mano de la producción del jamaicano Di Genius, quien ha trabajado con Drake, Shakira y John Legend; y lo segundo, de estar inspirada por ‘La gran señora’ de Jenni Rivera, fallecida en accidente de avión, de donde viene su reminiscencia ranchera. Así lo explica la artista elogiando este tema en una nota de prensa que habla de «empoderamiento femenino»: «Siempre me ha gustado el enfoque desde el que Jenni Rivera canta en su hit “La Gran Señora” y me parece que era algo muy transgresor en su tiempo. Es una perspectiva única que no suele ser compartida en las canciones, así que me pareció que sería realmente genial traer ese beat y esa vision al 2020 con my propio estilo Spanglish».

El vídeo ha sido grabado en casa de Becky G y se ha inspirado en la convivencia durante un “período infinito” junto a tu pareja a causa del confinamiento. Como informa la propia Sony, Becky retoza en él junto a su novio, el jugador de fútbol de los L.A. Galaxy Sebastian Lletget, de cierto parecido a Maluma en algunos planos. El director Pedro Paulo Araujo les somete a flexiones y juegos de pelota con una estética de videojuego. Indica la artista: «El vídeo es un momento verdadero que ha quedado grabado para siempre. Esta pandemia es algo que Sebastian & yo no olvidaremos. Compartir esos momentos tan privados y nuestro lado tan loco y competitivo que la gente normalmente no puede ver ha sido algo muy divertido. Nunca sentimos que estuviésemos grabando un videoclip. Simplemente nos limitamos a ser nosotros mismos”.