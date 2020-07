The Go! Team llevan «Detroit al espacio» en la alegre batidora pop de ‘Cookie Scene’

The Go! Team firman una de las primerísimas novedades de la semana con ‘Cookie Scene’, un nuevo single que publican hoy en las plataformas de streaming y que editarán más adelante, el próximo mes de septiembre, en un 12″ que saldrá a través de Memphis Industries, su sello.

‘Cookie Scene’ es de una de las canciones-batidora típicas de The Go! Team y llega para confirmar que los autores de ‘Ladyflash’ siguen molando. Una ufana melodía de teclado manda en esta composición de ritmo alegre, ecos al hip-hop clásico y sonidos tipo rayos láser que cuenta con la participación, en las voces, de la rapera Indigo Yaj. En un mensaje, Ian Parton de The Go! Team ha explicado que la canción está inspirada en las percusiones de ‘Iko Iko’ de Dixie Cups y en el sonido tipo maracas de ‘Push It’ de Salt-n-Pepa, pero no solo en estas dos canciones: «Siempre me ha gustado el modo en que en la música de Bollywood o en las canciones de William Onyeabor aparecen de pronto sonidos de rayos láser o de tambores electrónicos. Quería mezclar la calle con lo intergaláctico, y llevar a Detroit al espacio exterior».

Un corte estupendo que vuelve a poner a The Go! Team en el mapa dos años después de la edición de ‘Semicircle‘, hasta ahora el último álbum de estudio de la banda.