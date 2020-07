My Morning Jacket / The Waterfall II

Entre las poquísimas cosas buenas que ha traído la pandemia de Covid-19 es que a algunos artistas les ha dado por rescatar del baúl discos que, incomprensiblemente, habían quedado aparcados en su día por distintos motivos. Es el caso de ‘Homegrown’, el disco de ruptura que Neil Young compuso y grabó en 1975 y que permanecía inédito hasta hace unas semanas; o ‘The Waterfall II’, un segundo álbum que My Morning Jacket grabaron al tiempo que el disco publicado con ese título en 2015. Hace tres años exactamente Jim James recordaba que la vorágine de giras y nuevos impulsos creativos –los que, imaginamos, han dado lugar a los cuatro discos en solitario que ha publicado desde entonces– les llevó a olvidar ese material. Pero que, afortunadamente, un repaso a ese material aún sin mezclar le hizo darse cuenta de que valía la pena publicarlo. Y aquí estamos.

Lo cierto es que es difícil comprender por qué tardaron tanto en reparar en él o nunca se plantearon que ‘The Waterfall‘ fuera un álbum doble. Porque lo cierto es que este viejo/nuevo trabajo surgido de las mismas sesiones junto al productor Tucker Martine está en perfecta sintonía con aquel en términos sonoros y de calidad compositiva. Como ‘The Waterfall’, cuenta con un planteamiento muy rico y variado dentro del rock de raíces, que nos lleva en un suspiro de la delicada obertura con proyección espacial ‘Spinning My Wheels‘ al mestizaje del elegante country de Nashville con ska jamaicano en la saltarina ‘Climbing the Ladder‘, pasando por una ‘Still Thinkin‘ que revela que aunar ecos de Beach Boys y Pink Floyd en una sola canción está lejos de ser un desastre.

Como los últimos Wilco, estos My Morning Jacket se muestran más interesados en dar con buenas canciones que con un cocktail delirante que vuele cabezas. Por eso la jugada también les funciona a las mil maravillas cuando se miran en iconos de la canción americana como James Taylor o Jackson Browne en temas de hechuras clásicas (aportando, eso sí, algo de picante en los arreglos) como los inapelables ‘Feel You’ –con preciosos coros femeninos de la ahora estelar Brittany Howard que aluden a su perfil soul–, ‘Beautiful Love (Wasn’t Enough)’ o ‘Run It’. Pero también aciertan a satisfacer a los que gozan con su lado más eléctrico y progresivo en temas más desatados como ‘Magic Bullet‘ –con su dislocada percusión capitaneando cierto suspense a ritmo de funk– o una ‘Wasted’ que se mira en las guitarras de Jimi Hendrix tanto como en el sinfonismo setentero de Genesis, una vez más.

Tanto se parece ‘The Waterfall II’ a su inmediato predecesor que también coincide en sus puntos débiles: para cuando llega el bonito pero recurrente perfil reposado de la recta final (que hará las delicias de los fans de Band of Horses, sobre todo), la falta de sorpresa hace mella. Sobre todo porque James, un cantante más cumplidor que emocionante, tampoco cuenta nada extraordinario en unas letras que tienden también a los lugares comunes. No más que la media, es cierto, pero sus temas de amores que vienen, van y a veces regresan tampoco suman. En todo caso, este disco es bastante más que mero completismo para satisfacer fans, pues enriquece el repertorio de una banda que ya lleva a sus espaldas un bagaje notable. Y, sobre todo, sirve para aliviar la espera hasta un (esta vez sí) nuevo disco de My Morning Jacket que ya está casi terminado, a la espera de poder programar una gira en condiciones para presentarlo.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Feel You’, ‘Climbing the Ladder’, ‘Spinning My Wheels’, ‘Still Thinking’, ‘Magic Bullet’

Te gustará si te gustan: los últimos Wilco, Band Of Horses, M. Ward.

Youtube: vídeo de ‘Feel You’