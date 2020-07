Big Boi y Kate Bush, la posible colaboración

Big Boi es conocido por dos cosas, por haber sido integrante de Outkast, una de las bandas de hip-hop más importantes del siglo XXI, y por ser el mayor fan de Kate Bush sobre la faz. Tal es la admiración de Big Boi por la autora de ‘Hounds of Love’ que SPIN llegaba a publicar una cronología de sus declaraciones sobre ella en la prensa, en las que afirmaba adorar su estilo y sus letras después de que su tío le introdujera en su música cuando él iba a la escuela.

El rapero fue una de las pocas personas afortunadas que consiguieron asistir a ‘Before the Dawn’, la serie de conciertos que Kate Bush realizó en Londres en el año 2014, 35 años después de su última actuación en directo. En 2017, Big Boi reveló que había compartido una comida con Kate Bush, y sobre ella ha hablado el rapero en una entrevista reciente: «Al final de ‘Before the Dawn’ nos invitó a mi mujer y a mí a tomar una copa de vino, y no mucho después de aquello, quedamos para cenar. Ella y yo, charlando un par de horas». El artista explica que ambos hablaron de sus hijos, que Bush le descubrió un tipo de coñac de almendras y que es una «señorita muy agradable».

Cuestionado por si lleva mucho tiempo intentando colaborar con Kate Bush, Big Boi responde que «estemos atentos», lo que da a pensar que la autora de ‘Wuthering Heights’ podría aparecer en el próximo álbum del rapero, ‘Big Sleepover’, su esperado disco colaborativo con Sleepy Brown. De ocurrir esta colaboración sería un milagro: si la artista saca pocos discos (va a uno por década, el último data de 2011), ya ni hablar de colaboraciones. Este año, en medio de la pandemia,hemos repasado sus 50 mejores canciones.