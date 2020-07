SOS: sobresaturación de reggaetón en la lista de singles española

La lista de singles española deja apenas tres entradas esta semana: ‘Relaciones’ de Lunay en el número 54, ‘Anaranjado’ de Jowell & Randy con J Balvin e el 93 y ‘Mi niña’ de Ozuna en el 97.

El resto el top 100 sigue más o menos igual que la semana pasada: el «negrito de ojos claros» firma una semana más la canción más escuchada en España con ‘Caramelo’, ‘La curiosidad’ de Jay Wheeler con DJ Nelson y Myke Towers le sigue muy de cerca en el número 2, el remix de ‘Tattoo’ de Rauw Alejandro con Camilo sube del 14 al 3, y ‘Agua‘ de J Balvin y Tainy, el tema oficial de la nueva película de ‘Bob Esponja’ que samplea la sintonía de la serie original para maravilla u horror del pueblo, protagoniza la subida más importante de la semana, al ascender del número 24 directamente al 4.

Semana floja para una lista saturadísima de reggaetón hasta el punto de no dar crédito: un vistazo rápido a todo el top 100 descubre que la mayoría de la lista está dominada por el bombo rítmico que caracteriza este género, con apenas la salvedad de ‘Nunca estoy’ de C. Tangana (32) y por supuestos de los temas que proceden del mercado anglosajón, como ‘Blinding Lights’ de The Weeknd (25), ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa (70) o ‘Rain on Me’ de Lady Gaga y Ariana Grande (75). Sin duda, una música que ha dejado de estar de moda para directamente ser la sangre de la música más escuchada en nuestro país. El reggaetonero o la reggaetonera que, en algún momento, se desmarque radicalmente de este estilo para sorprender con algo diferente, puede llevárselo calentito.