El ‘Agua’ de J Balvin y Tainy puede hacer volar cabezas

¿Tenías la idea de que a J Balvin le iba mucho peor con ‘Colores‘ que con ‘Vibras’? Bien, pues lo cierto es que meses después de su lanzamiento continúa en el top 10 en la lista española de álbumes, que ahora al fin aúna ventas y streaming.

No contento con eso, hoy estrena un nuevo tema con su mano derecha, Tainy, como parte de la banda sonora de la nueva película de ‘Bob Esponja’. La producción no es la típica canción infantiloide que aparece en este tipo de discos, gusta mucho a unas personas y no llega ni a sonar a otras: de esta es imposible escaparse. Se llama ‘Agua’, y no, no es una versión de Jarabe de Palo.

‘Agua’ comienza con un par de frases ininteligibles para después desarrollarse en castellano, pero da igual: lo único que vas a escuchar en ella es una suerte de flauta haciendo unas pocas notas que te van a taladrar el cerebro durante los próximos meses, con una capacidad de seducción/irritación que ya hubiera querido para sí Gwen Stefani cuando sacó aquel single tirolés. ¿Será J Balvin capaz de convertirlo en un éxito omnipresente o esto ya es demasiado?