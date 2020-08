ANOHNI espera el fin de la «repugnante presidencia» americana versionando a Bob Dylan y Nina Simone

ANOHNI vuelve con el lanzamiento de un nuevo 7″ el próximo 2 de octubre que saldrá a través de Secretly Canadian, y el cual se compone de dos versiones, de ‘It’s All Over Now, Baby Blue’ de Bob Dylan y ‘Be My Husband’ de Nina Simone. La artista ha explicado ambas en sendos textos en los que, como de costumbre, vale la pena detenerse.

Sobre la primera, ANOHNI cuenta que la grabó hace unos años y que, al escucharla hoy, le ha recordado al turbulento presente actual, a una «náusea de nostalgia por el sufrimiento del presente o incluso del futuro». El productor de la canción, Hal Willner, ha fallecido este año a causa del COVID-19. La artista añade: «espero que este momento, y esta repugnante presidencia, terminen pronto, y que estos intolerantes y estos capitalistas y evangelistas apocalípticos regresen pronto a sus pequeñas cuevas podridas. ¿Pero cómo puede esto ocurrir a menos que los medios de comunicación americanos y las redes sociales sean obligados a decir la verdad? Me alegra haber visto la movilización de Black Lives Matter y el resurgimiento del movimiento Occupy, pero cuando Joe Biden dijo que los «americanos no quieren la revolución, sino una vuelta a la decencia», estaba equivocado: en el fondo, todos sabemos que la continuación de nuestras civilizaciones por más tiempo requiere un cambio sísmico».

En cuanto a ‘Be My Husband’, se trata de una grabación de 1999, interpretada por la banda entonces conocida como Antony and the Johnsons en Nueva York. ANOHNI es una gran admiradora de Nina Simone, a quien de hecho llegó a ver en directo en el año 1991. «Aparentemente no hubo publicidad del concierto, porque el teatro estaba medio lleno. Entonces, Nina tenía fama de ser una persona volátil e impredecible, pero aquella noche cantó con una dignidad tremenda, realmente de manera increíble, e hizo como 5 o 6 bises. Para mí, Nina Simone fue la artista más grande del siglo XX. No escribió muchas canciones, pero las que escribió son algunas de las más profundas de la época. ‘Be My Husband’ es una de ellas».