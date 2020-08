Loquillo al personal de seguridad durante un concierto: «Que sea la última puta vez que pasas delante de mi puto escenario»

Loquillo es uno de esos artistas que se las está ingeniendo como puede para continuar con su gira, amparado en las condiciones de la nueva normalidad. En su web se aprecia que está desarrollando dos tours: “La vida por delante”, con parada próximamente en Avilés, Benidorm, Navalmoral de la Mata y Leganés, y la de «El Último Clásico» (su disco de 2019), con fechas desde principios de otoño hasta junio de 2021, previsiblemente.

La pasada semana se celebraba en Torrelavega un concierto del primer tipo, con Gabriel Sopeña, que era reseñado por El Diario Montañés pero que se está viralizando hoy debido a una circunstancia que ya se explicaba en dicha crónica, pero que ahora podemos ver en vídeo. En un momento dado, Loquillo interrumpe el tema ‘La mala reputación’ para dirigirse a una de las personas responsables de seguridad, que está paseándose por delante del escenario para gritarle: «¡Que sea la última puta vez que pasas delante de mi puto escenario! ¡Eh! ¿Me has oído? ¡Vete a vacilar a tu pueblo, tío! ¡Aquí mando yo!».

La crónica enlazada indica que el público no se sintió «identificado» con el repertorio, que sacrificó los hits de Loquillo en favor de adaptaciones de Luis Alberto de Cuenca, Montalbán, Mauricio Aznar o Paco Ibáñez. Como decimos, inspirarse en varios poetas era el cometido de ‘La vida por delante’, su disco de 1994 y de la citada gira que lo revisita. La cronista relata el incidente que ahora todos vemos con nuestros ojos, apuntando que «cabe matizar que, quien manda es la autoridad sanitaria y cada vigilante que se esmera en controlar que nadie se salte la norma, está protegiendo al público y por extensión, al propio sector musical» y concluye: «No, no fue la mejor noche de Loquillo sobre un escenario, pero nadie dijo que el rock and roll deba ser perfecto para funcionar».