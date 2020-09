Resurrección o timo: Jordi Labanda diseña el cartel de la «película vasca» de Woody Allen

El ilustrador barcelonés Jordi Labanda, que tan popular fuera a principios de siglo, ha sido el encargado de realizar el cartel de la nueva película de Woody Allen, ‘Rifkin’s Festival’, que se estrenará en el Festival de San Sebastián entre los días 18 y 26 de septiembre. La noticia ha tenido guasa porque el cartel se ha dado a conocer horas antes de que se supiera que Labanda estaba implicado, y hay quien ha pensado que se trataba de una de las muchas copias que se han hecho del artista.

La cinta se rodó el pasado verano, cuenta en su reparto con gente como Elena Anaya, Louis Garrel y Sergi López y, aunque su argumento parezca propio de April Fools Day, parece que es este: la historia de un matrimonio americano que, de visita al Festival de San Sebastián, queda enamorado del festival y de la ciudad, y de lo que no es la ciudad: ambos tendrán una aventura como se aprecia en la misma imagen. Será, por tanto, la película «vasca» de Woody Allen, después de una larga lista de películas-postal, unas mejores que otras, de ‘Vicky Cristina Barcelona’ que valió un Oscar a Penélope Cruz, a ‘To Rome with Love’, pasando por la notable ‘Midnight In Paris’.

Elena Anaya, que fue escogida por Woody Allen porque este vio ‘La piel que habito’, respondía el año pasado sobre si se había planteado no trabajar con el director de Woody Allen por el veto que había a este en el clima del #MeToo, tras las nuevas acusaciones de abuso de su hija adoptiva Dylan Farrow. Declaraba: «Me ofrece un guión maravilloso, con un personaje extraordinario, único y muy entrañable. Creo en la vida, creo en la justicia. Me parece que como actriz tengo que ser responsable de los trabajos que elijo, lo llevo haciendo toda mi carrera y una vez más he elegido un proyecto por quien lo dirige, por los actores que van a acompañarme en el proyecto y sobre todo por el guión».

Sensacine recoge una serie de impresiones de Jordi Labanda, transmitidas por la productora: «pocas veces recibes un email de uno de tus ídolos pidiéndote que colabores con él y si ese ídolo es Woody Allen la explosión de sensaciones dentro de tu cabeza es difícil de explicar». Labanda dice que ha sido un «sueño hecho realidad» y, además, un proyecto «sencillo y divertido». Asimismo ha reconocido la influencia que ha tenido Woody Allen en «su propia intelectualidad». Jordi Labanda, cuyas ilustraciones aparecieron en medios como The New York Times, Vogue, El País, La Vanguardia, Rockdelux o Marie Claire, vuelve así a la primera plana tras haber cerrado en 2008 su tienda de Barcelona.

En su momento no hubo objeto que se resistiera a sus diseños, llegó a diseñar portadas para sellos como Subterfuge (‘It’s Beautiful, It’s Love’, este disco especial sobre Jess Franco), y también flyers para el inolvidable Mond Club, donde solía pinchar. Hoy han sido muchos los que en las redes han recordado sus estuches, porta CD’s y un largo etcétera. Claro que también hay quien ha visto a Ayuso y a Amancio Ortega en el nuevo cartel de la peli de Woody Allen, como esta usuaria que nos ha dejado este impagable mensaje.