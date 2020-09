‘Better Than This’ de Paloma Faith de hecho podría ser «mejor que esto»

Paloma Faith vuelve con su primer single en solitario en varios años

(este mes de febrero, antes de que la pandemia provocara el cierre de discotecas, aparecía en la bailable ‘Mistakes’ de Jonas Blue). Y parece que lo firma simplemente como Paloma, tal y como deja ver la portada de este ‘Better than This’ que ya puede escucharse. Se trata de un baladón con orquesta que Paloma dedica a «todos aquellos motivados por la ira, a quienes prosperan en su propio poder, a quienes carecen de empatía y a quienes deciden separarse de manera arrogante de los demás».

‘Better than This’ es el primer adelanto oficial de ‘Infinite Things’, el próximo álbum de Paloma Faith, que saldrá este año si nada lo impide. De hecho, el disco ha sufrido cambios debido a la pandemia, como ha explicado la artista en una entrevista con The Guardian. Iba a ser un trabajo compuesto por canciones «optimistas» y «llenas de celebración», pero la cantante ha descartado algunas de las más «animadas» por miedo a que el público percibiese en ellas una actitud «paternalista». Durante la cuarentena, Faith escribió nuevas canciones, entre ellas las cuatro que planea lanzar como single, y el disco que ha quedado es «más solitario» y «fiel a los tiempos».

Compuesta por hasta siete personas como revelan los créditos de composición de Spotify, ‘Better than This’ no es exactamente la balada histórica que fue ‘Only Love Can Hurt Like This’ ni tampoco acongoja como ‘Crybaby’ a pesar de su ritmo bailable. Su mensaje de esperanza por un mundo mejor donde no existen ni el miedo ni la maldad («vi una montaña y pensé que no podía escalarla, los pájaros me decían que no puedo volar, pero entonces te vi y entendí que podemos ser mejores»), tan naíf como suena, no es el más original de todos, y el ritmo programado de la canción tampoco termina de hacerla brillar. Quizá su videoclip, que aún ha de salir e incluye referencias al «cambio climático, a la brutalidad policial, a la división de clase y a las injusticias de la guerra», termina de potenciar su componente emotivo y pensado para posiblemente petarlo estas Navidades. El vídeo es obra de David Wilson, director de los videoclips de ‘Titanium’ de Sia y David Guetta, ‘Do I Wanna Know?’ de Arctic Monkeys o ‘We Exist’ de Arcade Fire.

‘Infinite Things’ será el primer disco de Paloma Faith desde que en 2017 editara ‘The Architect‘, el que ella presentaba como su disco político debido a sus mensajes sobre derechos sociales o el patriarcado. Un trabajo digno que incluía temas ya esenciales en su repertorio como el mencionado ‘Crybaby’ o el baladón ‘I’ll Be Gentle’ con John Legend, además de colaboraciones de gente como Owen Jones o Samuel L. Jackson. ‘The Architect’ era reeditado más adelante con la inclusión de varios temas nuevos, entre ellos el single ‘Make Your Own Kind of Music’, una versión del éxito de 1969 de Mama Cass Elliot. Después, Faith aparecía como artista invitada en ‘Brighter Days’ del DJ y productor de EDM Sigala, en concreto en un tema llamado ‘Lullaby’ que alcanzaba el top 6 en Reino Unido y se aproxima a los 200 millones de reproducciones en Spotify.