Escucha lo nuevo de Carly Rae Jepsen, Django Django, Maga, Bob Mould, Marta Sánchez…

Esta noche se publican discos de artistas como Marilyn Manson, Everything Everything, Doves, Flaming Lips y Will Butler. También habrá nuevas canciones de DORA, Sia con David Guetta o La Habitación Roja. Sin embargo, tenemos ya más de 30 novedades que compartir en nuestra playlist “Ready for the Weekend”, para ir abriendo boca, pues en los últimos días hemos conocido temas de gigantes como New Order, Gorillaz con Robert Smith, Mala Rodríguez y Janelle Monáe. Foto de Django Django: Horacio Bolz.

Pero también tenemos ya nuevos temas de Django Django, Maga, Matt Berninger, Bob Mould, Gabriel Garzón-Montano, Sean Nicholas Savage, of Monsters and Men o Stats, que es el guitarrista de Dua Lipa y La Roux en directo. Carly Rae Jepsen es la artista invitada del delicado tema de mxmtoon, que además ha sacado un corte llamado ‘bon iver’, tal cual. David de La M.O.D.A. continúa con su proyecto experimental nostalgia.en.los.autobuses.

Hay nuevos temas de Paula Cendejas, Usher, Caravan Trip con MuéveloReina (va sobre mascarillas, en concreto de quitarse todo), y Fon Román con Coque Malla. Completamos la playlist de momento con canciones nuevas de Slow Pulp, King Hannah, Sylvan Esso, Mint Field, This Is the Kit, Eartheater, Asha Imuno, Omar Apollo y Action Bronson. Good Sad Happy Bad es el nuevo proyecto de Micachu & the Shapes.