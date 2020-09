Maxïmo Park buscan la madurez de Jarvis y Suede con una «suave odisea de pop psicodélico»

Maxïmo Park vuelven después de varios años de ausencia, y no lo hacen con una canción directa a las pistas de baile, como la rockera ‘Apply Some Pressure’ que tantas alegrías les dio en la primera década del siglo. Al contrario, se trata de una composición meditativa, un medio tiempo orquestado propio de una banda con un pasado a sus espaldas. La canción se llama ‘Child of the Flatlands’ y su sello PIAS nos la introduce con un texto tan complejo como el que sigue bajo estas líneas. Foto: Em Cole.

«‘Child Of The Flatlands’ es una reflexión psicológica y geográfica sobre el tira y afloja que hay entre nuestro entorno urbano y el persistente enganche que supone la naturaleza. (El cantante) Paul Smith no es ajeno al arte de conjurar imágenes vívidas con sus palabras, y por tanto la canción ofrece una mirada anhelante a los lugares que tienen un significado tan importante en la juventud, sobre cómo informan nuestra identidad, pasando a lamentar después su pérdida gradual a través del paso del tiempo».

Sobre las imágenes que acompañan al vídeo, se comenta: «El ojo VHS deformado y caleidoscópico de Greg Hodgson (quien ha trabajado con Daniel Avery) proyecta a Teesside (al noreste de Inglaterra) como un recuerdo borroso, o un estado de ensueño medio olvidado, en un eco del lugar donde la banda lleva la canción».

El propio líder de Maxïmo Park, Paul Smith, comenta: «‘Child Of The Flatlands’ es una mirada afectuosa a los límites físicos y psíquicos de la ciudad donde crecí, salpicada de instantáneas de la Gran Bretaña moderna vista desde una ladera distante. Se trata de la inevitabilidad de la naturaleza (en todos los sentidos de la palabra) sobre el orden que intentamos imponerle. Los estribillos tranquilos y melancólicos lamentan la pérdida de espacios comunitarios para las personas marginadas, y el ritmo general está destinado a evocar una caminata larga, un collage de sonidos encontrados, cuerdas y un piano insistente para crear un suave odisea del pop psicodélico».

En algún punto medio entre toda esta pretenciosidad y el agradecimiento a la banda por volver con algo diferente y ligeramente más arriesgado, ‘Child Of The Flatlands’ es una elegante producción que combina lo orgánico y lo sintético con la sabiduría que han terminado aportando a su música grandes del Brit Pop como Brett Anderson y Jarvis Cocker. Hijos de una generación posterior, pues su debut ‘A Certain Trigger’ no se editaba hasta 2005, Maxïmo Park tratarán con todo esto de encauzar una carrera sobre la que no se sabía mucho desde que en el año 2017 se publicara su último disco. ‘Risk to Exist’ quedaba entonces fuera del top 10 británico tras haber sido presentado por sencillos como el corte titular o el rockero ‘Get High (No I Don’t). El año pasado se informaba de la salida del grupo de su histórico teclista, Lukas Wooller, lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta la importancia de los teclados en esta nueva producción que conocemos hoy de Ben H. Allen III, conocido por sus trabajos con Animal Collective. La formación actual de Maxïmo Park incluye ya solo a Paul Smith, Duncan Lloyd y Tom English.