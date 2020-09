El ansia infantil de «volver a estar bien», en lo nuevo de Eels

Eels dan hoy todos los detalles sobre su nuevo álbum ‘Earth To Dora’, que conocerá ediciones tan espectaculares como las que desde ya pueden reservarse en su página. El disco que sucede a ‘The Deconstruction‘ se ha grabado en el estudio de EELS, Los Feliz, en California y ha sido producido por supuesto por el líder de la banda Mark Oliver Everett, también conocido como E, y siempre recordado por la autoría del biográfico ‘Cosas que los nietos deberían saber‘.

Según la nota de prensa de PIAS España, E comenta sobre este álbum: «Estas canciones llegaron justo antes de que la pandemia golpease y lo cambiase todo. Espero que puedan ser un tipo de bálsamo o algo parecido… Escuchar las canciones mientras soñamos con cosas que queremos recuperar. Solo uno de los temas se terminó en los primeros días de la pandemia, ‘Are We Alright Again’, una canción que supone una ensoñación en un día de cuarentena que necesitaba tener desesperadamente».

Esta es ni más ni menos que el single que conocemos hoy y que es el más pop de los tres que llevamos hasta la fecha. ¿La clave? Ese arreglo de cuerda sintetizada que se repite casi tantas veces como el de ‘Viva la Vida’ y que ciertamente parece suponer un rayo de esperanza entre la pregunta retórica del estribillo y la de «do you wanna get high?» de la segunda estrofa. La canción anhela «estar bien», un regreso a la normalidad, más que esta pobre niña británica.

Desde hoy sabemos que el nuevo álbum de Eels sale el 30 de octubre y también incluirá canciones reveladas recientemente como la balada a la guitarra eléctrica marca de la casa ‘Who You Say You Are’ y otro tema llamado ‘Baby Let’s Make It Real’ de corte pop-rock, a piano. En el listado de las nuevas canciones de Eels a nadie le va a pasar desapercibido, para bien o para mal, que hay una canción que recibe el nombre de ‘Are You Fucking Your Ex’.

El NME publica hoy una entrevista con el artista en la que explica que la «Dora» del título del álbum es una «vieja amiga» que solía ser «técnica de sonido» de la banda, revelando que algunas de las letras del disco proceden de mensajes suyos de móvil. Negando que este sea un álbum sobre una relación, enseguida aclara que muchas de las historias del disco son reales, pero que otras también son inventadas. «Lo he arreglado de manera que pueda ser escuchado como el curso de una relación concreta, pero en realidad viene de diferentes fuentes».

1.-Anything For Boo

2.-Are We Alright Again

3.-Who You Say You Are

4.-Earth to Dora

5.-Dark and Dramatic

6.-Are You Fucking Your Ex

7.-The Gentle Souls

8.-Of Unsent Letters

9.-I Got Hurt

10.-OK

11.-Baby Let’s Make It Real

12.-Waking Up