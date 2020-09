Menos «boogie» en el «paraíso»: fallece a los 61 años Pamela Hutchinson de las Emotions

Pamela Hutchinson, una de las vocalistas de las Emotions, el influyente trío de soul y R&B compuesto por tres hermanas que triunfaría en la década de los años 70 con canciones como ‘Best of My Love’, ha fallecido a los 61 años, ha confirmado la propia formación en un comunicado publicado en sus redes. «Nos entristece anunciar el fallecimiento de nuestra hermana, Pamela Rose Hutchinson, el viernes 18 de septiembre. Pam ha sucumbido a los problemas de salud contra los que lleva varios años peleando. Ahora nuestra hermosa hermana cantará rodeada de ángeles en el cielo».

Considerada una de las bandas de chicas más influyentes de la historia, como prueba la buena cantidad de veces que su música ha sido sampleada, por artistas como Kanye West, Mariah Carey, De La Soul o A Tribe Called Quest, las Emotions empezaron su carrera musical haciendo música góspel para terminar evolucionando hacia los sonidos del soul, el R&B y la música disco. Su primer álbum, ‘So I Can Love You’, vio la luz en el año 1969 a través de Stax Records auspiciado por el éxito del corte titular, pero fue a lo largo de la década de los años 70 cuando las hermanas consolidaron su poder comercial, empezando por singles como ‘Heart Association’ o ‘My Honey and Me’.

Con el fichaje de las Emotions por Columbia llegaría su etapa más exitosa, vinculada a las producciones de Maurice White de Earth, Wind & Fire. El álbum ‘Flowers’ sería su álbum más vendido hasta la fecha, al que siguieron otros «discos de oro» como ‘Rejoice’ ,’Sunbeam’ (las hermanas se dieron a conocer como las Hutchinson Sunbeams en sus primeros años) o ‘Come into Our World’, por el cual White recibió una nominación a los Grammy en la categoría de Mejor productor. En esta época, las chicas se apuntarían más hits en las listas de éxitos con los singles ‘Don’t Ask My Neighbors’, ‘Best of My Love’, ‘I Don’t Wanna Lose Your Love’ o ‘Smile’, y la mencionada ‘Best of My Love’ les valdría su primer Grammy.

La relación profesional de las Emotions con Maurice White fue tan fructífera que dio lugar a ‘Boogie Wonderland’, una de las canciones más emblemáticas de la música disco y también una de las más exitosas de la carrera de Earth, Wind & Fire. Pertenecen a las hermanas Hutchinson las voces femeninas que acompañan al grupo en esta genial composición cuya repercusión llega hasta nuestros días.

Como decimos, la música de las Emotions ha sido sampleada en numerosas ocasiones. Por ejemplo, ‘I Don’t Wanna Lose Your Love’ es la canción sampleada en la histórica ‘Loaded’ de Primal Scream, pero antes, ‘Blind Alley’ fue utilizada en ‘Dreamlover’ de Mariah Carey (un remix de ‘If’ de Janet Jackson también samplea esta canción). Kanye West, maestro del sample, empleó ‘I Could Never Be Happy’ en ‘White Dress’, y De La Soul utilizaron ‘Best of My Love’ en ‘Say No Go’. En el hip-hop, las Emotions son tan queridas que, si Tupac o A Tribe Called Wuest también se cuentan entre los artistas que las han sampleado, el propio Snoop Dogg incluyó una colaboración con ellas llamada ‘Life’ en su álbum de 2006, ‘Tha Blue Carpet Treatment’. Esta vez, Pamela no formaba parte de la formación.