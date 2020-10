Alicia Keys habla de la importancia de su ingeniera de sonido, Ann Mincieli

Alicia Keys ha rodado un corto documental junto a su ingeniera de sonido, Ann Mincieli, en el que repasa su carrera, habla de la importancia de un/a buen/a ingeniero/a de sonido, revela cuándo cree que su carrera sufrió un punto de inflexión al respecto y comparte alguna curiosidad sobre la grabación de su último álbum, el notable ‘Alicia’, que ha cosechado las mejores críticas de su carrera desde su primer álbum. El documental forma parte del programa CREDIT DUE con el que Tidal pretende dar importancia a los créditos en las plataformas de streaming, pues la plataforma es pionera en compartir la versión más exhaustiva posible de los mismos; y sirve sobre todo para comprobar qué es un ingeniero de sonido, desde el modo en que se colocan varios micrófonos al grabar un piano al modo en que se decide si una toma vocal se graba mientras se toca un instrumento en directo o no.

Para Alicia Keys, su ingeniera representa la diferencia entre «sonar como la mierda y sonar mejor de lo que jamás habrías imaginado», y es la persona que «te ayuda a que lo que has creado esté en la mayor calidad posible». Ann Mincieli es a todas luces la mano derecha de Alicia y ambas coinciden en que su debut no es la mejor consecución de su trabajo. Indica Keys: «En ‘The Diary of Alicia Keys’ (2003) es cuando averiguamos cómo crear el espacio necesario para envolver la música». Mincieli corrige: «Pero fue en ‘As I Am’ (2007) cuando conseguimos romper las reglas, que las guitarras sonaran como desde fuera de este mundo», entre distorsiones y pedales.

Mincieli, de manera significativa portando una camiseta de Fleetwood Mac, relata el primer encuentro que tuvo con la autora de 'Falling' en un ascensor en 1998, cuando ella iba cargada de cintas -cuando había cintas- aunque Alicia no lo recuerde, y cuenta también lo importante que es tener «una visión del disco» antes de ponerse a grabar el álbum para enfocarlo. Entre citas a Dave Smith, la creación de su propio plugin de piano, y el recordatorio de Alicia de cómo una canción se puede finiquitar en «15 minutos o 6 meses», el corto hace especial hincapié en la creación de uno de sus últimos singles, la balada 'Good Job' que cierra su nuevo disco. El tema llegó a tener una versión con efectos y ritmos electrónicos, pero Alicia decidió quitarlos para volver a su visión primigenia. Podéis escuchar la diferencia entre ambas en el documental.